<span style='text-decoration: underline;'>APW MOSTAGANEM</span>:<br><span style='color:red;'>Les élus exposent les préoccupations des citoyens au wali</span>

Lors de la réunion plénière de clôture de la troisième session de l’Assemblée populaire de wilaya, organisée dimanche, des membres de cette instance élective dont le mandat prend fin le 27 novembre prochain, ont soulevé les préoccupations des citoyens au wali.

Le premier responsable de la wilaya bien renseigné des carences, manquements, touchant à plusieurs secteurs répondra avec clarté de façon à convaincre les élus des mesures déjà prises ou à entreprendre. Pour ce qui est de la prime scolaire de 5000 dinars à chacun des 70 000 élèves nécessiteux, le wali dira que 97% l’ont reçu, et l’opération se poursuit. Quant au transport scolaire, il précisera qu’il ne doit pas y avoir de problèmes si les P/APC lui accordaient une importance. Des bus ont été remis aux communes et 35 chauffeurs ont été recrutés pour combler le vide.

Les P/APC peuvent recourir au privé et c’est la wilaya qui paie. Quant au CEM « Djelloul Mohamed » sis à Ain Tedeles, l’opération de raccordement au gaz naturel est en cours. Pour ce qui est de l’achèvement de construction de certaines écoles, il est attendu l’octroi de crédits de paiement (48 milliards de centimes). Le wali a demandé deux cents milliards de centimes pour payer tous les crédits.

Des solutions seront apportées pour supprimer la forte surcharge qui affecte le lycée et le CEM de Sour. Deux cents millions de centimes sont consacrés par le budget primitif aux écoles coraniques pour encourager les apprenants. Quant aux enseignants de ces écoles, ils sont payés en conséquence. Quant à l’absence permanente de la directrice du CEM « Zaghloul » de Mostaganem, le wali dira qu’il s’en occupera personnellement. Pour ce qui est de la création de transport urbain par taxis à Ain Tedeles, le wali a chargé le directeur des transports. Concernant l’ouverture d’un service d’hémodialyse à l’hôpital de Achaâcha, le wali précisera que c’est impossible compte tenu de la présence de 10 malades dans cette daïra.

La CNAS peut assurer leur transport jusqu’à l’hôpital de Sidi Ali pour subir des séances de dialyse. En ce qui concerne 500 millions de centimes consacrés à l’entretien des bâtiments de la wilaya et des résidences du wali et de chefs de daïras, ils sont d’une nécessité, sinon que seront les dits lieux dans l’avenir dira le wali. Pour ce qui est de l’EPIC « Mostaganem propre », le wali dira qu’elle emploie un gros effectif (630 travailleurs) et que la majorité des APC n’arrivent pas à payer cette entreprise, c’est pourquoi elle connaît des difficultés financières. Des mesures d’assainissement sont prévues.

En ce qui concerne les marchés, ils sont mal gérés par les APC dont certaines sont confrontées à des enquêtes judiciaires selon le wali. A une question ayant trait à l’alimentation en eau potable de certains douars, le wali a instruit les responsables concernés de les alimenter par citernes en attendant que des projets soient inscrits et réalisés. L’aménagement de l’agglomération d’Ouled Bouziane, dans la daïra de Sidi Ali, est programmé. Pour éviter le gaspillage de l’eau, l’opération d’installation de compteurs individuels se poursuit dans les douars avancera le wali. Celui- ci dira en réponse à une autre question que l’installation de plaques de signalisation sur les routes nationales et de wilaya, se poursuit par les travailleurs des travaux publics. Certaines routes présentant un danger pour les usagers sont programmées pour être aménagées.

La situation de la nappe phréatique qui est descendue de dizaines de mètres à cause de la sécheresse ne permet pas d’accorder des autorisations de creuser des forages expliquera le wali en réponse à une question d’un élu. Quant aux salles de soins, elles seront équipées par la wilaya, dira le responsable. Celui-ci rappellera que huit ambulances ont été réparties entre les hôpitaux de la wilaya. Le terrain sur lequel devait être réalisée une décharge publique à Achaâcha appartient à l’agriculture, donc il est interdit de l’utiliser en dehors de sa vocation dira le wali.

A une question concernant l’habitat rural, il précisera que les présidents des APC sont autorisés à délivrer des attestations aux bénéficiaires pour leur permettre de construire des logements avec les aides financières de l’État même sur des terrains agricoles. Rappelons que des centaines d’aides financières à l’habitat rural n’ont pas encore été distribuées.

Charef.N