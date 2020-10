<span style='text-decoration: underline;'>Abdelmadjid Attar à partir d’Illizi</span>:<br><span style='color:red;'>«Les énergies doivent servir au développement»</span>

Elles sont appelé à contribuer efficacement et massivement au développement économique du pays. Cela passe, insiste le ministre par l’extension des réseaux énergétiques aux différentes régions et agricoles et industrielles.

Le secteur de l’Energie ne se suffit plus de garantir un apport financier à la collectivité nationale. Son premier responsable, Abdelmadjid Attar, veut lui faire faire un bond en avant en l’orientant vers les investissements producteurs de richesse. Il est désormais question de voir à la rentabilité dans toutes ses dimensions et pas seulement financière.

Ainsi, le ministre de l’Energie, qui était ce vendredi à Illizi, entend insuffler, à travers le secteur de l’énergie, une dynamique à l’économie nationale, en particulier les secteurs productifs. Cette ambition qu’affiche le gouvernement répond à des enjeux futurs et très concrets qui s’imposeront irrémédiablement à l’économie nationale. Ces enjeux «exigent une exploitation optimale de l’Energie, en élargissant son champ d’utilisation et en l’orientant vers les investissements générateurs de richesses, à l’instar de l’agriculture et l’industrie, pourvoyeurs d’emplois durables», a affirmé le ministre.

M. Attar, qui était accompagné du Président directeur général de la Sonatrach, Tewfik Hakkar, a mis en exergue le caractère essentiel des énergies, sous leurs différentes formes, comme outils attractifs de l’investissement. C’est à dire qu’elles sont appelé à contribuer efficacement et massivement au développement économique du pays. Cela passe, insiste le ministre par l’extension des réseaux énergétiques aux différentes régions et agricoles et industrielles. Il faut impérativement aussi que la dynamique qui sera insufflée au secteur puisse contribuer à l’amélioration du climat des investissements, avec en prime la relance de la production nationale dans toutes les filières d’activité.

Le ministre a écouté un exposé sur le projet de raccordement de la zone d’activités industrielles d’In-Amenas aux réseaux d’électricité et de gaz. Un investissement qui entre justement de l’usage que l’Algérie doit faire de l’énergie. Sur le sujet, M.Attar a insisté sur la concrétisation de l’opération dans les meilleurs délais. Il n’a pas manqué de souligner l’importance stratégique de cette zone de 64 hectares (68 lots). Le gouvernement espère en faire un véritable pôle industriel dédié à la promotion de l’investissement. L’ambition est d’élever la zone industrielle d’Illizi au rang d’un incubateur de start-up et de PME.

Le ministre a saisi l’opportunité pour donner des orientations fermes visant à aplanir «les contraintes face aux investisseurs en ce qui concerne l’exploitation de l’énergie de manière suffisante, appelant aussi à faciliter l’accès à l’énergie en priorité aux investissements générateurs et créateurs d’emplois».

Le ministre de l’Energie a ensuite inspecté la centrale électrique (alimentée en gaz) d’In-Amenas, d’une capacité de 30 mégawatts, où une présentation lui a été faite sur cette installation énergétique mise en service en 2012. M. Abdelmadjid Attar poursuivra sa visite aujourd’hui par l’inspection d’autres installations et projets du secteur à In-Amenas, Illizi et Djanet.

Anissa Mesdouf