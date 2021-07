<span style='text-decoration: underline;'>L’Etat continuera sa politique de soutien et d’aide au logement</span>:<br><span style='color:red;'>Les engagements du nouveau Premier ministre</span>

Le soutien multiforme des pouvoirs publics au profit des citoyens a constitué depuis des décennies le jalon de l’Etat algérien.

En plus des subventions des produits alimentaires et des carburants, le soutien de l’Etat touche également le secteur de l’habitat, ce qui rappelle son caractère social et solidaire incarné depuis l’indépendance. L’engagement des autorités en vue d’apporter de l’aide aux citoyens pour avoir un accès au logement a été réitéré, hier, par le nouveau Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, fraîchement installé dans ses fonctions. M. Benabderrahmane s’exprimait à la presse à l’issue de sa visite de travail à Alger durant laquelle il a procédé à une opération de distribution de logements à l’occasion de la célébration du 59ème anniversaire de la double fête de l’indépendance et de la jeunesse.

Affirmant que les autorités continueront à soutenir le secteur de l’habitat, M. Benabderrahmane a indiqué que l’Etat ne va plus épargner aucun effort pour répondre aux besoins de la population en matière d’accès au logement.

Le Premier ministre a rappelé, à l’occasion de la nouvelle opération de distribution de logement, qui constitue sa première sortie publique depuis sa nomination le 30 juin dernier, le caractère social de l’État algérien. Un soutien qui concerne la population en général et les couches démunies en particulier. «Notre sortie aujourd’hui vient démontrer le caractère social de l’Etat algérien et aussi l’importance qu’accorde le président de la République pour l’ensemble de ces programmes dédiés à la population en générale et aux couches sociales les plus défavorisées», a-t-il indiqué. Le Premier ministre a affirmé que le soutien au logement se poursuivra, tout en assurant que cette politique reflète «le caractère social et solidaire de l’Etat algérien».

M. Benabderrahmane a, dans le même contexte, énuméré le nombre de logements qui ont été livrés ces dernières semaines à travers le territoire national dans le cadre du programme de réalisation de plus d’un million 200 000 unités. Il a précisé, lors d’une visite effectuée à des projets de logements dans la capitale, que près de 379.000 unités de logement ont été livrées jusqu’à juillet courant, dans le cadre du programme national de logements en cours de réalisation et qui comporte globalement plus de 1,2 million d’unités.

Un bilan élaboré par le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, fait ressortir que sur le total du programme actuel du logement et qui vise à réaliser 1.239.201 unités, il a été procédé à la livraison de 378.970 unités jusqu’à juillet. Ces logements concernent différentes formules telles que l’AADL, LPL, LPA,…etc. Ainsi, les logements livrés sont répartis entre 110.520 logements publics locatifs LPL (social), 18.816 logements LPA (Logement promotionnel aidé), 142.561 logements de la formule de vente par location (AADL), 8.090 logements LPP (Logement promotionnel public), 60.009 logements ruraux et 37.974 unités dans le cadre des lotissements sociaux.

S’agissant de l’avancement des travaux du programme national de logements en cours, le taux varie selon les formules. Le bilan précise que 50% du programme (613.991 unités) sont actuellement en cours de réalisation, tandis que les travaux de réalisation de 23% du programme (279.969 unités) ont été finalisés. Ainsi, le taux des logements, dont la réalisation n’a pas encore débuté, est estimé à 28 % (345.241 unités).

Quant à l’état d’avancement des travaux au niveau d’Alger, un bilan élaboré par les services de la wilaya fait état de la livraison de 18% du programme consacré à la wilaya, soit 29.612 unités, dont 15.935 unités de la formule AADL, 5.611 logements LPP et 3.655 LPL (social). Toujours dans la capitale, un total de 126.695 unités (76% du programme de la wilaya) sont en cours de réalisation, contre 11.309 unités non encore lancées (6%).

À l’occasion de cette sortie du Premier ministre au niveau de la capitale, un responsable de l’AADL, a indiqué que cette agence a distribué, jusqu’à ce jour, plus de 292.000 unités de logements location-vente, ce qui représente plus de 52% du programme national destiné à cette formule. Il ressort également des chiffres fournis par le directeur général de gestion des services de l’agence, Fayçal Zitouni, que l’AADL a distribué 292.384 unités de logements Location-vente à travers le territoire national, sur 560.000 unités programmées, y compris 58.000 logements distribués à l’occasion de la célébration du 59e anniversaire de la double fête de l’indépendance et de la jeunesse.

M. Zitouni a annoncé aussi la réalisation en cours de 267.616 logements, soit 47% du programme tracé par l’agence. Alger compte, à ce titre, 189.647 souscripteurs, dont 96.926 ont effectivement bénéficié de leurs logements.

Les 13.937 bénéficiaires, dans le cadre de l’opération de relogement prévue à l’occasion de la célébration du 59e anniversaire de la double fête de l’indépendance et de la jeunesse, sont répartis sur sept sites, en l’occurrence Sidi Abdallah (2041 unités), Douera (3746 et 2256 unités), Baba Hassen (3000), Bouinan (1283) et Aïn Melha (651).

Le même responsable précise que ce quota sera distribué dans dix jours à compter de ce mardi (hier ndlr), précisant que l’agence réalise actuellement 92.721 logements devant être distribués sur le reste des souscripteurs

Samir Hamiche