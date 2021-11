<span style='text-decoration: underline;'>Ligue oranaise d’athlétisme</span>:<br><span style='color:red;'>Les entrainements des sportifs transférés au stade Zabana</span>

Le stade Ahmed-Zabana d’Oran a ouvert ses portes aux athlètes des clubs sportifs locaux d’athlétisme pour préparer leurs prochaines échéances après la fermeture du stade d’athlétisme des «Castors» pour subir des travaux de réaménagement, a-t-on appris dimanche auprès de la ligue de wilaya de la discipline.

Les athlètes oranais auront désormais le droit de s’entrainer au stade Zabana, qui dispose d’une piste d’athlétisme, trois fois par semaine, plus précisément dimanche, mardi et jeudi de 15h00 à 18h00, a précisé la même source. La Ligue oranaise d’athlétisme, que préside l’ancien coureur international, Brahim Amour, a souligné, au passage, que cette procédure vise à permettre aux sportifs des clubs y affiliés de préparer leurs prochains challenges, en tête les jeux méditerranéens (JM) prévus à Oran l’été 2022. Une vaste opération de réaménagement a été lancée récemment au niveau du stade d’athlétisme des «Castors» dans le cadre des préparatifs pour la tenue, à Oran, de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) prévue du 25 juin au 5 juillet 2022. Les travaux en question concernent la pose d’une nouvelle piste d’athlétisme et la rénovation des vestiaires, des tribunes et du réseau d’éclairage. D’autres travaux sont aussi programmés et qui touchent les accès de ce stade, le seul jusque-là dédié à l’athlétisme au niveau de la capitale de l’Ouest. Trois entreprises, chacune dans sa spécialité, ont été engagées pour effectuer les travaux de réaménagement de cet équipement, qui subit pour la première fois ce genre d’opérations depuis sa construction, soit depuis un peu plus de 20 ans. Les entreprises désignées, qui ont ouvert leurs chantiers en début de cette semaine, se sont engagées à achever leurs tâches dans un délai ne dépassant pas les six mois, selon le directeur de cet équipement relevant de la direction locale de la jeunesse et des sports, Noureddine Abaïdia. Le stade des «Castors» sera utilisé, lors des JM comme base d’entraînement des participants dans les épreuves d’athlétisme, alors que la compétition officielle est prévue au stade de 40.000 places relevant du complexe olympique en cours de réalisation.