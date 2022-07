<span style='text-decoration: underline;'>Industrie</span>:<br><span style='color:red;'>Les entreprises coréennes invitées à investir en Algérie</span>

Le ministre de l’Industrie Ahmed Zeghdar, a invité, hier, les entreprises coréennes à investir en Algérie.

Lors d’une entrevue avec l’ambassadeur de la Corée du Sud en Algérie, Kim Chang-Mo, qui s’est déroulée au siège du ministère, M. Zaghdar a indiqué que la coopération entre les deux pays doit se baser sur le principe de gagnant-gagnant.

Un communiqué du département ministériel de l’Industrie a fait savoir que les deux parties ont passé en revue plusieurs aspects des relations historiques entre les deux pays dont le volet économique. La même source a souligné que M. Zaghdar a examiné avec son hôte les voies et moyens de renforcer la coopération et le partenariat industriel entre les deux pays.

Selon le communiqué, M. Zeghdar a mis en avant l’importance de la coopération entre l’Algérie et la Corée du Sud, appelant à réaliser davantage de partenariats «gagnant-gagnant» notamment dans les domaines industriel et technologique.

La nécessité de renforcer la coopération dans d’autres domaines a été également évoquée lors de cette rencontre. Il s’agit des industries mécaniques, électroniques et électroménagères qui constituent des domaines prometteurs pour la coopération et le partenariat fructueux entre les deux pays, notamment dans le cadre du nouveau système juridique encadrant l’investissement en Algérie.

«Le ministre a appelé les entreprises de la Corée du Sud à investir en Algérie, affirmant qu’elles bénéficieront de soutien et d’accompagnement», ajoute la même source.

Il a présenté, à cette occasion, un aperçu sur la nouvelle loi relative à l’investissement, les avantages et les garanties qu’elle offre aux investisseurs locaux et étrangers ainsi que les atouts de l’Algérie qui font d’elle un portail pour les marchés arabe, africain et européen.

L’ambassadeur de la Corée du Sud a fait part, de son côté, de la volonté de son pays de renforcer la coopération économique et le partenariat industriel avec l’Algérie, appelant à intensifier les contacts et les rencontres entre les deux parties pour déterminer les éventuelles opportunités de partenariat, conclut la même source.

Mohand.S