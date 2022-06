<span style='text-decoration: underline;'>Premier jour du Bac</span>:<br><span style='color:red;'>Les épreuves de la langue arabe jugée « abordables »</span>

Des candidats du bac rencontrés hier au centre d’examen du cem Tanjaoui étaient satisfaits des épreuves de la langue arabe, la majorité d’entre eux ont estimé que les épreuves étaient faciles. « Le sujet était facile, il n’y avait pas de questions hors programme », nous dira un candidat.

Une autre candidate s’est réjoui que tout s’est bien déroulé pour elle durant la matinée, affirmant qu’elle espèrait travailler dans le reste des épreuves, « les question étaient simples, à la portée de tous, j’ai choisi le poème au lieu du texte » dira- t-elle. Les candidats de toutes les branches ont commencé comme d’habitude par l’examen de la langue arabe dont les sujets ont été jugés abordables. Notons que les candidats de Gestion et économie ont eu en plus l’épreuve de Droit.

En effet, des candidats rencontrés à la sortie du centre d’examen Allal Sidi Mohamed (ex Lycée technique de jeunes filles) ont été unanimes sur ce constat. Ils ont tous qualifié le sujet de très abordable.

Les portes ont été ouvertes à 7H30 et l’entrée pour tous les candidats a commencé à 8H00. Les retardataires pouvaient, jusqu’à 8H30, rejoindre les classes d’examen avec la consignation de leurs noms sur des registres de retard. Il est à noter que pas moins de 29 421 candidats ont entamé, hier, les épreuves du baccalauréat dans la wilaya d’Oran, dont 18 483 scolarisés et 7 938 candidats libres, ainsi que 5 non-voyants et 10 handicapés moteurs. il est à noter que selon le ministère de l’Education nationale, aucun changement n’a été opéré sur le déroulement de l’examen du baccalauréat cette année par rapport aux années précédentes.

Les candidats auront deux sujets au choix dans chaque matière, avec l’ajout d’une demie heure dans le temps de réponse, en sus du temps réglementaire pour chaque matière. ,Ces épreuves se déroulent dans des conditions exceptionnelles pour la troisième année consécutive. Un protocole préventif spécial contre le Covid-19 a été adopté.

Fethi Mohamed