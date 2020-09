<span style='text-decoration: underline;'>BEM</span>:<br><span style='color:red;'>Les épreuves se sont bien déroulées à Bir El Djir</span>

La première journée des exa mens du Bem s’est bien déroulée hier à l’est de la ville, a-t-on constaté dans quelques centres d’examen. Les candidats rencontrés à la sortie du centre d’examen, Refas Mehdi, à Belgaid à Bir El Djir avaient des sentiments mitigés.

Quelques uns d’entre eux étaient stressés, d’autres totalement décontractés. Ces derniers semblaient confiants, ils ont jugé les sujets d’examen abordables. Pour d’autres, celui de la langue arabe a été jugé un peu difficile. A l’intérieur du centre, toutes les mesures nécessaires ont été prises, port de bavettes, distanciation physique et fermeture des locaux non exploités. Les encadreurs ont veillé au bon déroulement de ces examens sous l’œil vigilant des pompiers et des éléments de la gendarmerie nationale. A la sortie du centre, quelques parents attendaient leur progéniture, d’autres ont rencontré leurs camarades de classe qui ont décroché le BEM et qui sont venus les interroger sur le déroulement des examens, les questions mais également pour les encourager pour la suite. La situation dans les centres d’examen était normale et comme il y avait un nombre minime de candidats, quelques classes étaient pratiquement vides. «Ça fait 6 mois qu’on attend cette journée, nous avons été un peu déstabilisés par cette période de pandémie, j’espère que tout se passera bien pour moi et pour tous les autres candidats» nous dira l’un des candidats.

Fethi Mohamed