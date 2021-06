<span style='text-decoration: underline;'>BEM</span>:<br><span style='color:red;'>Les épreuves se sont déroulées dans de bonnes conditions à Oran</span>

Le coup d’envoi, à Oran, des épreuves du BEM a été donné hier mardi en présence des autorités locales à leurs têtes le wali d’Oran au niveau du Centre d’examen Ouachem Mhadji Mustapha situé dans le quartier de Fellaoucen (Ex-Barki).

Ce sont plus de 26000 candidats qui ont examiné hier dans la matinée dans les épreuves de langue arabe et sciences de physique. Le directeur de l’éducation de la wilaya Abdelkader Oublid nous a expliqué «que toutes les mesures ont étés prises dans 96 centres d’examen dans la wilaya d’Oran pour permettre le déroulement dans de bonnes conditions de ces examens. J’insiste sur l’importance du soutien phycologique des candidats, ils sont jeunes» dira-t-il, avant d’ajouter: «9 candidats ont également passé l’examen au centre anti-cancer Emir Abdelkader à El Hassi, plus de 7000 encadreurs sont mobilisés pour veiller au bon déroulement de cet examen».

Les candidats rencontrés hier étaient stressés. Un sentiment habituel vue qu’ils ont passé plusieurs jours à réviser. La plupart étaient accompagnés de leurs parents, qui les encourageaient à l’entrée du centre.

«Dès que ce premier jour passera, nos enfants ne sentiront plus de pression, j’espère que les épreuves seront à leurs portée» nous dira une mère de famille. Les candidats stressés, se précipitaient hier matin a retrouver leurs classes d’examen «ça fait des semaines qu’on se prépare au jour J, j’ai bien réviser, j’espère qu’on va décrocher cet examen et rendre nos parents fiers de nous» nous dira une candidate.

Le président de la fédération des parents d’élèves Mohamed Kamel a salué les préparatifs mis en place pour abriter les examens. « Je salue l’application du protocole sanitaire contre le covid-19 notamment la distanciation physique 0 l’intérieur des classes d’examen» précise- t-il.

Fethi Mohamed