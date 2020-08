<span style='text-decoration: underline;'>Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>Les estivants appelés à plus de vigilance au niveau des plages</span>

Les estivants appelés à plus de vigilance au niveau des plages

Dans le cadre du programme de déconfinement progressif et pour le retour à la vie normale d’une manière graduelle ainsi que la reprise de certaines activités, les services concernés appellent les citoyens à faire preuve de vigilance.

Concernant la réouverture des plages, ils conseillent les estivants de respecter les consignes sanitaires de sécurité pour lutter contre la propagation de l’épidémie du Covid-19. A cet effet, les services concernés s’impliquent sur le terrain pour un bon accueil des estivants durant cette période de grandes chaleurs tout en adoptant les mesures préventives pour protéger les citoyens qui viennent pour se baigner et passer un moment agréable au bord de la mer. Ils veillent à ce que les parasols soient installés en respectant la distance de sécurité exigée pour éviter la contamination audit virus. Les plages seront nettoyées d’une manière continue. A cet effet, des équipes d’agents de collecte des ordures feront des tournées pour nettoyer le sable, les accès aux plages, ramasser les détritus pour éviter la prolifération de points noirs au niveau des plages. Pour le bon déroulement dudit planning de sécurité sanitaire, les services concernés fournissent tous les efforts et tous les moyens sont déployés pour une bonne protection des estivants au niveau des plages de la corniche oranaise pour essayer de casser la chaine de contamination pour atteindre le niveau zéro nouveau cas pour pouvoir passer un été tranquille. Des affiches de prévention et de sensibilisation sur ledit virus sont affichées au niveau des plages au profit des estivants. Sachant que cet été, quelque 33 plages sont autorisées à la baignade réparties à travers les communes de Ain El Kerma, Bousfer, El Ançor, Gdyel, Ain El Turck, Arzew, Mers El Hadjadj.

Bekhaouda Samira