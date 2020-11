<span style='text-decoration: underline;'>A la veille d’une importante réunion de l’Opep+ que présidera l’Algérie </span>:<br><span style='color:red;'>Les experts planchent sur différentes options</span>

Le SG de l’Opep fait remarquer que «les investissements ont chuté de 30% pour cette année, encore plus que lors de la récession de 2014-2016, dont l’industrie pétrolière se remettait encore lorsque le Covid-19 a frappé».

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés prévoient une réunion au rang ministérielle, la 180e du nom, et qui sera présidée par le ministre algérien de l’Energie, Abdelmadjid Attar. Cet important rendez-vous censé donner plus d’assise au marché pétrolier international, est précédé depuis quelques jours d’une série de réunions au niveau des experts, histoire de fournir aux ministres une base de données à même de prendre une décision, qui prenne en compte l’ensemble des facteurs qui agissent sur le marché. Cette réunion, 8e du genre et dont le caractère technique prédomine sur les autres aspects, a été organisée, hier, par vidéoconférence», rapporte un communiqué de l’Opep publié sur son site web.

Le SG de l’Opep, Mohamed Barkindo, n’a pas manqué de mettre en lumière l’importance de cette réunion qui, dit-il, «joue un rôle clé en fournissant aux réunions ministérielles de l’OPEP et des non-OPEP des analyses fiables et précises, qui constituent une base cruciale pour la prise de décision».

C’est dit et les ministres de l’Opep+ en attendent beaucoup pour éviter une nouvelle déprime du marché. Le même responsable a souligné la nécessité d’une coopération et d’un dialogue continus pendant la pandémie Covid-19. «Nous sommes confrontés à une résurgence de la pandémie, qui verrouille à nouveau les pays et les régions. Et encore une fois, nous devons continuer à avancer», a-t-il indiqué.

Cela pour ce qui concerne l’Opep+ et ses objectifs à court terme. Concernant le marché des hydrocarbures, à proprement parler, M. Barkindo a déclaré que «la perspective de l’arrivée des vaccins sur le marché a incité à un sentiment positif». Mais il demeure prudent en affirment l’importance de «continuer à tenir notre position jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de faire baisser les taux d’infection. Nous sommes toujours au cœur de cette catastrophe». Une attitude, faut-il le souligner constructive et qui amène à espérer une bonne tenue du baril.

Mais, il faut aussi souligner le réalisme du SG de l’Opep qui fait remarquer que «les investissements ont chuté de 30% pour cette année, encore plus que lors de la récession de 2014-2016, dont l’industrie pétrolière se remettait encore lorsque le Covid-19 a frappé». Le coup est donc dur et pour sortir de cette nouvelle crise, l’industrie pétrolière a besoin «de 12,6 billions de dollars en investissement pour réduire la volatilité et éviter une éventuelle crise énergétique future».

Il est à noter que les prochaines réunions de l’Opep et l’Opep + sont très attendues et certains observateurs n’écartent pas la possibilité de la prolongation de seuil actuel de la baisse de la production qui est de 7,7 millions de barils par jour au delà de 2020.

Côté prix, le panier de l’OPEP, dont le pétrole brut algérien, s’est maintenu à près de 47 dollars en fin de semaine.

Yahia Bourit