<span style='text-decoration: underline;'>Bilan des 4 premiers mois de 2022</span>:<br><span style='color:red;'>Les exportations hors hydrocarbures estimées à 2,2 milliards USD</span>

La valeur des exportations algériennes de produits hors hydrocarbures durant les quatre premiers mois de l’année en cours est de 2,2 milliards de dollars.

C’est ce qu’a annoncé jeudi dernier le sous-directeur du suivi et de la promotion des exportations au ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations, Abdelatif El Houari. Intervenant sur les ondes de la chaîne Une de la Radio nationale, le même responsable a affirmé qu’avec ce résultat, l’Algérie a réalisé 40% de ses objectifs tracés, à savoir atteindre 7 milliards de dollars d’exportation hors hydrocarbures en 2022. «Les exportations algériennes hors hydrocarbures durant les quatre premiers mois de l’année en cours ont augmenté de 82% par rapport à la même période l’an dernier, atteignant 2,2 milliards de dollars malgré l’interdiction d’exporter certains produits», a-t-il déclaré.

M. Abdelatif El Houari a mis en avant la détermination de l’Etat à accroître les échanges intra-arabes et africains, notamment à la lumière de l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange du continent africain début juillet prochain. Le marché africain est considéré comme un marché prometteur en raison des courtes distances, a affirmé le même responsable.

«Au cours des six mois de 2021, un total de 300 millions de dollars de produits algériens a été exporté, dont 150 millions de dollars à destination des pays de l’Afrique de l’Ouest, notamment les pays frontaliers voisins, et ce, suite à la décision de réouverture des frontières prises par les hautes autorités du pays», a-t-il noté.

Concernant l’ouverture des lignes maritimes et son impact sur la reprise des échanges commerciaux avec les pays africains, l’invité de la Radio nationale a expliqué que des travaux sont en cours pour ouvrir une nouvelle ligne maritime entre le port de Djendjen (Jijel) et le port sénégalais de Dakar. Il a loué, dans ce cadre, les efforts du complexe Logitrans pour commercialiser les produits algériens, notamment sur le continent noir.

M. Abdelatif El Houari a énuméré, par ailleurs, l’ensemble des obstacles rencontrés par l’Agence nationale pour la Promotion des Exportations «ALJEX», pour inciter les commerçants économiques et les propriétaires de petites entreprises d’entrer dans le domaine de l’exportation.

Le même responsable a indiqué que le ministère organisera des journées de sensibilisation et des portes ouvertes pour enregistrer les préoccupations des commerçants et des producteurs.

Selon le sous-directeur du suivi et de la promotion des exportations au ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations, il est prévu aussi de fournir et d’expliquer les différentes garanties administratives et logistiques fournies par l’État pour accompagner les opérateurs économiques.

Mohand S.