Les failles et les limites de la politique du Logement…

Mardi dernier, lors d’une réunion de coordination des membres de l’exécutif, le wali d’Oran a une nouvelle fois ordonné aux chefs de daïra d’accélérer l’affichage des listes des bénéficiaires de logements sociaux de la formule dite «à points». On se souvient qu’à la fin du mois de décembre de l’an dernier, le premier responsable local avait annoncé que des milliers de logements, dont ceux de la formule «à points» allaient être distribués tout au long du premier trimestre 2021. Il avait alors vivement insisté sur la nécessité de procéder à l’affichage des listes de bénéficiaires concernés au niveau de chaque commune. Lors de cette énième réunion consacrée aux préparatifs des opérations de distribution de plus de 20 000 logements prévus et annoncées cette fois pour le deuxième semestre de l’année 2021 en cours, le wali d’Oran a chargé les différents responsables de secteurs concernés d’aller inspecter sur le terrain les différents projets de logements concernés par cette opération de distribution, dite de «grande envergure» selon les site d’information officiel de la wilaya. Les représentants des directions et services techniques tels que Sonelgaz, Seor et Algérie Télécom, ont également été invités à s’assurer et à confirmer le bon raccordement des nouveaux sites d’habitat aux différents réseaux. En d’autres termes, chaque acteur intervenant concerné a été prié de vérifier la bonne exécution de sa mission afin de pouvoir lancer dans les meilleures conditions cette prochaine grande opération de distribution de logements. Selon des observateurs bien au courant des modes de fonctionnement de la gestion des affaires locales, l’organisation des opérations de distribution de logements aux bénéficiaires «recensés, répertoriés et officiellement retenus», semble relever à chaque fois d’une sorte de défi majeur, ou d’un exploit hors normes devant être réalisé sans accros. Une opération surmédiatisée et présentée à l’opinion comme une preuve irréfutable de bonne exécution des missions inscrites sur la feuille de route des décideurs locaux. Mais en réalité, le terrain social demeure bien parsemé de lacunes et d’interrogations sans réponses sur l’impact et la finalité de cette politique de gestion du dossier Logement qui connaît depuis longtemps ses carences et ses limites.

Par S.Benali