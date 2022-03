<span style='text-decoration: underline;'>Une belle cérémonie à la salle du cinéma «Maghreb»</span>:<br><span style='color:red;'>Les femmes d’Oran à l’honneur</span>

A l’occasion de la journée mondiale de la femme coïncidant avec le 8 mars, Oran, a été aussi au rendez-vous pour rendre hommage aux femmes, et les remercier pour leur contribution dans le développement du pays. En effet, le wali d’Oran, M.Said Sayoud a présidé ce mardi une cérémonie qui a eu lieu à la salle de cinéma «Maghreb», en l’honneur des femmes d’Oran.

La cérémonie a vu la présence des autorités locales , civiles et militaires , et femmes représentantes des corps constitués ( la police, l’ANP, la Gendarmerie nationale , la douane algérienne, la protection civile et autres ), des femmes cadres de la wilaya , des femmes membre d’exécutif, des femmes d’affaires , des femmes médecins, journalistes , avocates , artistes , et de plusieurs secteurs. Dans son allocution en cette occasion, le wali d’Oran, a exprimé sa joie d’organiser cette cérémonie en l’honneur des femmes d’Oran : «Je suis ravi de me retrouver ici avec vous mes chères dames, pour partager avec vous votre joie en cette journée spéciale du 8 mars », a déclaré le wali d’Oran.

Il a souligné le rôle important que joue la femme dans le développement du pays. Mr.Sayoud a salué les femmes présentes, déclarant que « la femme est ma mère , ma femme, ma fille , ma grand-mère, ma tante , elle aussi mon amie ! Cette femme à qui j’exprime aujourd’hui ma gratitude, mon respect, mon soutien et mon amour!» . «J’ai tenu à organiser cette modeste cérémonie en reconnaissance à vos efforts et en valorisation de vos compétences dans tous les domaines en générale, car la femme a été côte à côte avec son frère homme durant la guerre de la libération, elle a contribué pour le développement du pays après l’indépendance, elle a aussi fait des sacrifices pendant la décennie noire, et elle était présente aussi durant cette pandémie qui a frappé fort. Permettez moi de rendre hommage aujourd’hui à l’armée blanche, à toutes les femmes médecins , infirmières , paramédicaux, et anesthésistes, qui ont été au premier rang pour combattre la pandémie», « aujourd’hui, la femme actuelle a pris de grandioses dispositions telles que générale dans l’ANP , pilote , ministre …etc». La femme est active dans tous les domaines, a conclu le chef de l’excutif de la wilaya d’Oran devant les femmes présentes. À la fin de cette cérémonie , des cadeaux et des fleurs ont été remis aux femmes présentes.

Pour rappel, « La Journée internationale des femmes » ou, également appelée « la journée internationale des droits des femmes » dans certains pays, est célébrée le 8 mars de chaque année.C’est une journée internationale mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. À signaler que cette journée est issue de l’histoire des luttes féministes menées sur les continents européen et américain. Le 28 février 1909, une « Journée nationale de la femme » est célébrée aux États-Unis à l’appel du Parti socialiste d’Amérique. À la suite d’une proposition de Clara Zetkin en août 1910, l’Internationale socialiste des femmes célèbre le 19 mars 1911, la première « Journée internationale des femmes » et revendique le droit de vote des femmes, le droit au travail et la fin des discriminations au travail. Depuis, des rassemblements et manifestations ont lieu tous les ans.

Hiba.B