<span style='text-decoration: underline;'>Célébration de la journée du 8 Mars</span>:<br><span style='color:red;'>Les femmes d’Oran à l’honneur</span>

A l’instar des villes d’Algérie, et du Monde entier, Oran, a été aussi au rendez-vous pour rendre hommage à ses femmes à l’occasion de la journée internationale des femmes coïncidant avec le 8 mars de chaque année.

En effet, M. Djari, wali d’Oran, a présidé ce lundi une cérémonie qui a eu lieu au siège de la wilaya , en l’honneur des femmes oranaises en présence des autorités locales , civiles et militaires , et femmes représentantes des corps constitués ( la police, l’ANP, la Gendarmerie nationale , la douane algérienne et la protection civile…et autres ), des femmes d’affaires , des femmes médecins, journalistes , avocates , artistes , et de plusieurs secteurs. Dans son allocution en cette occasion, le wali d’Oran, a exprimé sa joie d’organiser de cette cérémonie en l’honneur des femmes d’Oran : «Je suis ravi de me retrouver ici avec vous mes chères dames, pour partager avec vous votre joie en cette journée spéciale du 8 Mars », a déclaré le wali d’Oran.

Il a souligné le rôle important que joue la femme dans le développement du pays. Mr.Djari a salué les femmes présentes « Malgré la pandémie, j’ai insisté à organiser cette modeste cérémonie en reconnaissance à vos efforts et en valorisation de vos compétences dans tous les domaines en générale ».

Pour rappel, « La Journée internationale des femmes » ou, également appelée « la journée internationale des droits des femmes » dans certains pays, est célébrée le 8 mars. C’est une journée internationale mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes.

Cette journée est issue de l’histoire des luttes féministes menées sur les continents européen et américain. Le 28 février 1909, une « Journée nationale de la femme » est célébrée aux États-Unis à l’appel du Parti socialiste d’Amérique.

À la suite d’une proposition de Clara Zetkin en août 1910, l’Internationale socialiste des femmes célèbre le 19 mars 1911, la première « Journée internationale des femmes » et revendique le droit de vote des femmes, le droit au travail et la fin des discriminations au travail. Depuis, des rassemblements et manifestations ont lieu tous les ans.

Hiba.B