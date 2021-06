<span style='text-decoration: underline;'>ELECTIONS LEGISLATIVES</span>:<br><span style='color:red;'>Les femmes en première ligne</span>

Un grand nombre de femmes ont préféré voter durant l’après midi de la journée du samedi. A cet effet, Aïcha âgée de plus de soixante ans nous dira « Oui je vote pour choisir les bonnes personnes qui vont représenter le peuple au futur parlement.

Depuis des années, à chaque élection, je me dirige vers l’urne malgré mon âge pour participer au vote en tant que citoyenne algérienne et je suis ravie. Je souhaite surtout que les choses s’améliorent et que ceux qui sont élus vont faire du bon travail et vont répondre aux besoins des citoyens sur tous les plans.» Fatiha une employée nous signale:« Oui j’ai été bien accueillie dans le bureau de vote, les consignes sanitaires sont bien respectées et tout s’est bien passé. Je vote depuis que j’ai l’âge autorisé pour voter .Cela me permet de m’exprimer et de faire connaître mon opinion surtout par amour pour mon pays et pour la démocratie ». Samia enseignante dans un centre de la formation et de l’enseignement professionnels nous déclare : « Je crois au changement positif dans le pays .Il y’a beaucoup de nouveaux visages qui se sont présentés en tant que candidats aux élections législatives et je pense qu’il y a énormément d’espoir et je suis contente de voter ». Soulignons que le taux de participation aux élections législatives du samedi 12 juin de l’année courante au niveau de la wilaya d’Oran a atteint à 20 heures, à la clôture de cet évènement politique, 17,90%.

Bekhaouda Samira