<span style='text-decoration: underline;'>CM 2022 -Burkina- Faso – Algérie (aujourd’hui à Marrakech à 20h)</span>:<br><span style='color:red;'>Les Fennecs décidés à dompter les Etalons</span>

Après avoir atomisé Djibouti sur un score pléthorique , l’EN veut remettre le couvert et prendre option pour la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 .

Pour ce faire les Verts sont décidés à faire le vide dés le second round afin de parer à toute surprise et surtout ne point rentrer de plain pied dans les calculs d ‘ épicier .Belmadi qui connait son sujet veut faire fi de toute supputation et est prêt pour ce choc qui déterminera pour les deux antagonistes d ‘ en face la suite de la compétition .Belmadi reconduira presque la totalité de l ‘ équipe qui s’ est baladée face aux Requins avec en sus le retour aux affaires de Feghouli , un renfort de choix face aux Etalons qui eux aussi ont les mêmes desseins des Verts à savoir répondre présent à la big fête du football , idem aussi pour l ‘ entrée de Belkebla synonyme de solidité devant la fougue des sociétaires du Burkina très à l ‘ aise sur les contre – attaques , une donne pour les Fennecs pour asseoir définitivement la place de leader africain , sachant que les Verts veulent apposer leur signature pour une 29éme joute sans défaite .

Rappelons que les deux teams se sont déjà rencontrés 10 fois avec un léger avantage pour l ‘ EN qui comptabilise 5 victoires à contrario des Etalons qui eux ont fait la nouba avec 3 victoires , les deux autres matchs se sont soldés par deux nuls .La dernière confrontation a eu lieu en 2013pour le compte des éliminatoires de la CM- Brasil , une qualification acquise sur le fil grâce aux buts acquis à l ‘ extérieur ( 2 à 3 en extra muros et 1 à 0 à Tchaker ) .Cette aire de Marrakech rappelle de mauvais souvenir aux fans algériens qui a vu l ‘ EN sous la férule de Bencheikha prendre la totale face aux Lions de l ‘ Atlas par le biais d ‘ un 4 à 0 des plus Pantagruel synonyme d ‘ élimination de la CAN 2012.

A.Remas