<span style='text-decoration: underline;'>Algérie – Guinée Equatoriale (aujourd’hui à 20h à Douala)</span>:<br><span style='color:red;'>Les Fennecs n’ont plus le droit à l’erreur</span>

Les Fennecs n’auront plus le droit à l’erreur face à la Guinée Equatoriale dans un match à six points sachant qu’ un autre faux pas sera fatal pour les nôtres .

Après avoir été pris dans les mailles du draw face aux Leone Stars malgré , en seconde mi temps , une domination outrancière , les Verts doivent coute que coute changer de fusil d’épaule et aller de l’avant comme ils l’ont si bien fait il n’ y a pas si longtemps et surtout penser assidûment au second tour, surtout pour un tenant du titre qui est avant tout l’équipe à abattre sachant que l’effet surprise s’est dissous lors de la dernière CAN .

Belmadi qui n’ a point apprécié la production des ses capés ne s’est point gêné pour sermonner ses joueurs tout juste après la fin du match et pourrait opter pour des changements contre le Nzalang Nacional qui a été difficilement battu par les Eléphants de la Côte d’Ivoire de Beaumelle et ce par le biais d’une petite réalisation .

La bonne nouvelle est que Bennacer a repris le chemin des entraînements ou cette fois ci Belmadi aura l’embarras du choix pour fignoler son équipe sachant que les places seront chères à acquérir pour la manche d’ aujourd’hui . Cette équipe Guinéenne sera à prendre au sérieux du fait qu’ elle a déjà surpris pour ses deux précédentes CAN ( elle est à sa 3éme participation ) revues et les résultats acquis sont en sa faveur .

En 2012 lors sa première participation elle arrivera en quart de finale et se fera stopper par le futur finaliste de la Côte d’ Ivoire , pour son deuxième baptême de feu en tant que pays co – organisateur en 2015 cette équipe arriva en demie finale et fut éliminée par le Ghana avant de terminer à la quatrième place face à la RD Congo et ce par pénaltys , une sacré performance qui peut encore faire tilt durant cette CAN . Ne dit- on pas qu’ une équipe avertie en vaut deux . Rappelons que les Fennecs sont à deux encablures pour battre le record de I ‘Italie avec en filigrane que ce record sera peut être battu définitivement face à aux … Ivoiriens dans un match époustouflant .

A.Remas