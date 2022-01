<span style='text-decoration: underline;'>Après leur élimination en CAN</span>:<br><span style='color:red;'>Les Fennecs pensent déjà aux barrages de la Coupe du Monde</span>

Les Fennecs qui avaient des chances minimes pour tirer l’un des deux billets donnant droit aux huitièmes de finale ont été logiquement éliminés par une équipe ivoirienne volontaire à souhait et dominatrice avec à la clé une élimination précoce tant les Verts paraissaient balourds et sans jus durant ce match qui s’est joué à sens unique.

Malgré quelques éclairs fignolés çà et là, le team de Belmadi avait les jambes lestées dans le plomb. La défaite surprise face à la Guinée Equatoriale a laissé des traces alentour des Verts confirmant aussi que le ressort était déjà cassé dès le prologue de cette CAN face au lutin des Leone Stars. En somme un avertissement qui n’a pas été pris au sérieux avant que le coup de massue des Guinéens ne viennent rappeler aux Verts que le sacre de l’Egypte est loin et qu’une page est en train de se tourner où il est temps de mettre dans le bain la flopée de jeunes loups qui gravitent autour de l’EN à l’instar des Boulaya , Bendebka , Tougai et autres qui peuvent facilement prendre la relève des Bounedjah , Brahimi , Belaili , Feghouli qui il faut le dire n’ont plus cette aura des saisons écoulées et sont dans le dernier virage . Une relève que Belmadi peut à priori jeter dans le bain dès les prochains barrages de la Coupe du Monde. Cette élimination précoce ne doit point occulter les moult avatars que l’Equipe Nationale a connu ces derniers temps ( contamination de joueurs par la Covid , stage plombé par l’arrivée tardive des joueurs « européens » , blessures en cascade , match de préparation annulé ( Gambie ) , pelouse abîmée de Japoma …) .Maintenant que la page de la CAN est tourné , place aux deux matchs qualificatifs de la C.M. qui doivent être préparés assidûment dès maintenant et surtout permettre à Belmadi de revoir ses batteries avec la rentrée probable de nouveaux jus afin de permettre aux Verts de composter le billet donnant droit à la grande kermesse footballistique mondiale dont ils ont été absents pendant 8 ans .