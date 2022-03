<span style='text-decoration: underline;'>Cameroun - Algérie (demain à 18h30 à Douala)</span>:<br><span style='color:red;'>Les Fennecs prêts pour frapper fort à… Japoma !</span>

Les Fennecs seront sur des charbons ardents face aux Lions Indomptables de Song qui auront le privilège de jouer sur la pelouse du stade Japoma tant décrié par les Verts lors de la phase finale de la CAN .

Belmadi n’ aura plus le choix cette fois ci et ce dans un match qui sent déjà le soufre tant les locaux seront prêts à tout faire pour barrer la route à cette Équipe Nationale qui semble cette fois ci prête à prendre le taureau par les cornes et faire tilt en extra muros pour prendre l’ ascendant sur des Lions certes costauds at home mais prenables dans le sens le plus normal , le coup de gong a déjà donné le ton pour les Camerounais qui ont ‘’ raté‘’ leur coupe d’Afrique en se faisant court-circuiter à domicile par une entreprenante équipe égyptienne et ce dans le carré d’ or de cette compétition .

Belmadi après avoir ‘’gobé ‘’ l’échec subi face à la Sierra Leone , Guinée Equatoriale et Côte d’Ivoire semble serein pour ce match et veut frapper fort sur la pelouse maudite de Japoma afin de renverser la vapeur et pourquoi pas prendre déjà une option avant la manche retour qui aura lieu le 29 mars à Tchaker .

Pour redonner plus de tonus à cette EN , le coach a rappelé deux tauliers que sont l’attaquant Belfodil et le milieu-sentinelle Guedioura qui peut à lui seul etre une muraille infranchissable pour les Aboubakeur and co.Un renfort de choix , surtout que l’attaque voit en Slimani le sauveur du fait qu’il fait feu de tout bois avec le Sporting de Lisbonne , idem pour Mahrez qui semble gambader tout azimut avec Manchester City .

Le stage de Malabo sera aussi fructueux afin de mieux s’ acclimater pour être au diapason de Douala qui a le même climat que Malabo .Par ailleurs, l’autre bonne nouvelle pour le team Vert , c’est absences du milieu de terrain du SC Naples , Anguissa et l’attaquant des Youngs Boys de Berne Ngamaleu qui seront out pour les deux matchs .

A.Remas