<span style='text-decoration: underline;'>Eliminatoires CM 2022 – Niger – Algérie (aujourd’hui à 17 h à Niamey)</span>:<br><span style='color:red;'>Les Fennecs prêts pour un autre exploit face à la Mena</span>

L’EN sera en appel face au même adversaire du Niger pour confirmer sa balade de Tchaker et surtout marquer définitivement son terrain avec en ligne de mire les barrages du mois de mars, mais ceci est une autre histoire.

Belmadi a déjà averti ses poulains pour l’excès de confiance d’autant plus que le sursaut d’orgueil du Mena sera de mise sachant que la bande de Cavalli va faire son possible pour essayer un tant soit peu de prendre sa part d’exploit. Du côté des Verts, les résultats acquis en extra muros ont presque été joués en mode draws. Il faut remonter à 2019, pour voir les Fennecs s’enticher d’une victoire (officielle), c’était au Bostwana ( 1 à 0 ) lors des éliminatoires de la prochaine CAN, les deux autres sorties officielles face au Zimbabwe et à la Zambie eux aussi se sont achevés par des parités.

Le pire dans toute cette joute, le nul est à proscrire sachant que le Burkina Faso a l’avantage de faire encore le plein face aux Requins de Djibouti et par là même cajoler la place de leader en solo.

Belmadi s’est dit aussi confiant pour ses éléments où il aura l’embarras du choix pour opérer certaines variantes pour ce match où même le climat sera à l’avantage de son équipe.

En tout les cas, l’EN doit aussi faire attention à l’arbitrage qui, il faut le reconnaitre, n’est toujours pas à son summum lors des rencontres jouées à domicile qui à chaque fois fait des siennes comme ce fut le cas face au Burkina – Faso avec un oubli d’un pénalty qui était en faveur des Verts.

A.Remas