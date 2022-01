<span style='text-decoration: underline;'>Début de la 33ème édition de la CAN</span>:<br><span style='color:red;'>Les Fennecs prêts pour un doublé historique</span>

C’est aujourd’hui que débutera la 33éme phase finale de la CAN , il faut dire que cette dernière a failli encore une fois être reportée aux calendes grecques pour des raisons qui vraiment frisent le ridicule et cela sous la férule de certains pays africains parrainés sous l’auguste FIFA pour des calculs mesquins pour ne point dire malsains.

La vérité tout le monde la connaît, incitant par là la sortie intempestive de l’ ex star Eto’o ( président de la FECAFOOT ) pour mettre à l’ index ceux qui voulaient saborder la grande fête africaine surtout par ceux qui se considéraient africains . Rappelons que le Cameroun était sur les starts pour l’ édition 2019 avant d’ être éjecté au profit de l’Egypte pour soit disant des retards sur l’ organisation , bis – répétita pour l’ édition 2021 où cette fois ci , il sera court – circuité par la Covid , le troisième essai sera concluant sur fond d’intrigues et de suspicions avant de voir enfin le président de la CAF mettre un holà définitif rassurant les férus de la balle africaine . Les 24 participants sont prêts pour donner le là et surtout animer une compétition qui est sortie depuis belle lurette des sentiers battus par l’ entremise de joutes homériques et surtout par le jeu haut de gamme étalé par les stars africaines qui font les beaux jours des clubs européens et même au-delà .

Les Fennecs détenteurs du sacre seront encore une fois en pole position et devront cravacher dur pour se succéder pour un doublé historique que seuls les Black Stars du Ghana ( 1963 et 1965 ) et Les Lions Indomptables du Cameroun ( 2000 et 2002 ) l’ont fignolé avec un cran au dessus pour les Crocodiles du Nil de l’ Egypte ( 2006 , 2008 et 2010 ). L’effet surprise ne sera point cette fois ci du côté des Verts, doublés par le record de 34 matchs sans défaites à quatre étapes seulement du nouveau record mondial. Une mission certes difficile mais connaissant la hargne et la grinta des Fennecs on peut parier que cette édition sera aussi sous l’ apanage de Belmadi même s’ il est encore trop tôt pour émettre un quelconque pronostic, sachant que les Lions de Mané , finalistes de la dernière CAN veulent goûter à leur premier sacre après avoir loupé aussi celui de l’ édition 2002 , les Lions Indomptables du Cameroun voudront mettre une sixième couronne dans leur escarcelle , idem pour les Eléphants de Côte d’ Ivoire qui veulent encorner leur troisième trophée , les Ghanéens eux aussi veulent séduire le cinquième trophée qui les fuit depuis 1982 , idem pour les Supers Eagles du Nigéria qui veulent mettre sous leurs serres leur quatrième breloque en or et bien sur sans oublier les petits Poucets qui veulent eux aussi leur part d’exploits . A signaler que les Comores et la Gambie participent pour la première fois à cette CAN et seront considérés comme les lutins de cette édition .Que la fête commence !

A.Remas