<span style='text-decoration: underline;'>Finale coupe Arabe - Algérie - Tunisie (Aujourd’hui à 16h)</span>:<br><span style='color:red;'>Les Fennecs veulent déplumer les Aigles de Carthage !</span>

Après avoir créé la sensation face au Qatar dans un match homérique et plein de suspense , les Verts semblent décidés à faire le plein pour une dernière marche qui peut facilement être fructueuse .

Bougherra a déjà mis en évidence cette finale aux contours maghrébine à une surprenante équipe tunisienne que personne n’ attendait à ce stade de la compétition. Un derby entre voisins qui va à coup sûr se jouer sur de simples détails sachant que les deux vis à vis seront sur le qui- vive surtout dans une finale inédite . Bougherra dira en sus : << Cela sera compliqué de récupérer, on a été constamment sur la brèche , nous venons de disputer deux gros matchs devant des adversaires considérés comme favoris de cette édition , cela sera un grand derby entre deux équipes qui se connaissent bien >> . Les capés de Bougherra après la débauche d’ énergie étalée face au Qatar de Sanchez voudront bien terminer le boulot devant les Aigles de Carthage de Mondher et par là même conquérir un trophée qui n’ a jamais été mis dans la besace de l’Algérie. Les Brahimi , Belaili , Bounedjeh , Benayada et autres peuvent facilement s’enticher de ce graal pourvu qu’ ils prennent les rennes du match dès le coup de sifflet de l’arbitre afin d ‘ étouffer dans l ‘ œuf un team tunisien ultra – défensif qui table toujours sur la contre attaque – éclaire, arme favorite des Tunisiens comme ils l’ont fait face à l’ Egypte et ce au finish . Rappelons que la Tunisie a déjà dans sa vitrine une coupe arabe accaparé en… 1963 devant la Syrie . Maintenant place aux nôtres pour rentrer dans le gotha Arabe et rejoindre au niveau maghrébin et le Maroc et la Tunisie ( avec un trophée chacun ) .

A.Remas