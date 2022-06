<span style='text-decoration: underline;'>CAN 2023 / Algérie – Ouganda (aujourd’hui à 20 h au stade du 5 Juillet)</span>:<br><span style='color:red;'>Les Fennecs veulent rebondir !</span>

Après avoir raté simultanément la CAN 2021 et le billet donnant droit à la prochaine CM , l ‘ EN rentrera de plain – pied dans les éliminatoires à la prochaine CAN 2023 par le biais des deux premiers matchs qui auront lieu en l’espace de quatre jours .

Belmadi qui après moult réflexions continuera l’aventure avec les Verts veut surtout effacer les déconvenues du mois de février et mars . Le coach national a frappé un bon coup dans la fourmilière en faisant venir de nouveaux joueurs à même de redonner un nouveau look à une équipe qui semblait au bout de ses peines lors de ses derniers matchs qui n’ont guère emballé les aficionados des Verts .Connaissant bien les difficiles rouages de changements de joueurs d’une équipe , Belmadi malgré la rescousse du panel de nouveaux joueurs ne veut point s’emballer et veut miser sur le temps afin de redonner un nouveau look pour l’équipe . Pour le match face à l’ Ouganda , Belmadi misera sur la continuité en faisant confiance à ses anciens joueurs avec lesquels il a traversé le long fleuve des diverses compétitions ces dernières années avec tout de même le sacre de 2019 .

Les M’ bolhi , Bennacer , Benayada , Belaili , Slimani seront sur le pont face à l’Ouganda et vont à coup sûr faire leur possible pour se racheter sachant maintenant qu’ ils n’auront plus cette chance de manœuvrer à bon escient devant l’arrivée de nouveaux cadors qui reprendront le relais en mode crescendo pour les autres échéances à venir.

Rappelons que l ‘ Ouganda a peaufiné sa préparation en Tunisie et a de ce fait atomisé l’équipe de Hammam Sousse ( pensionnaire de la division 1 ) par le score de 8 buts à 1 , le team du serbe Sredojevic semble décidé à faire le grand jeu devant les Fennecs et surtout être de mise pour la prochaine CAN ( les deux premiers seront qualifiés ) . Espérons que cette fois ci , l’EN sera au rendez de ce match qui il faut le dire sera primordial pour la suite des éliminatoires sachant que le niveau africain a été rehaussé ces temps ci par la montée au créneau par les sans grades et autres lutins qui se sont mis au diapason des favoris à l’exemple de la dernière CAN qui s’ est jouée sous le signe des bleus à l ‘ instar d’ une Guinée Équatoriale qui s’ est jouée de notre équipe nationale en la clouant au piloris et surtout mettre fin à son ( presque ) record mondial. C’est tout dire !

A.Remas