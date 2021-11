<span style='text-decoration: underline;'>ALGÉRIE – BURKINA FASO (AUJOURD’HUI À 17H À TCHAKER)</span>:<br><span style='color:red;'>Les Fennecs veulent terminer en fanfare</span>

Après avoir fait le plein face aux Requins de Djibouti, les Verts semblent décidés à clore le périple des qualifications en mode roue libre face aux Etalons du Burkina Faso afin de confirmer leur statut de champions d’Afrique.

Pour bien préparer cette manche qui , il faut ajouter a déjà pris des contours guerriers pour le vis-à-vis, Belmadi a déjà mis le pied à l’ étrier dès le retour du Stadium Cairo en programmant deux séances éclairs par l’ entremise d’entraînements intensifs afin que ses capés puissent ficeler le match et par là même prendre l’ ascendant dès le coup de sifflet initial de l’arbitre même si l’EN sera avantagée, pour composter son billet pour les barrages , par seulement un nul, à contrario des Étalons de Malo qui seront obligés de gagner le match pour être de mise pour le tournoi final. Et dans cette optique tous les coups seront permis par les Dayo et Cie pour surtout énerver les nôtres et simuler des accrochages et autres inepties pour pouvoir bénéficier d un improbable pénalty surtout que les coulisses africaines ont déjà donné le ‘’ la ‘’ avec un arbitrage continental pointilleux qui n’ a point fait de cadeaux aux nôtres durant le safari continental.

Coté effectif pour les Verts, la seule incertitude , l’apport de Belaili sera peut être en sourdine pour ce match sachant que ce joueur a contracté une blessure à la cheville lors du match de Djibouti , pour le moment Belaili est soumis à des soins intensifs au CTN afin qu’il soit au top pour la manche d‘aujourd’hui.

D’ailleurs, l’entraîneur Belmadi, s’est montré rassurant hier lors de sa conférence de presse quant à la disponibilité de l’enfant d’Oran pour ce match. Rappelons que les socios des Fennecs envahiront les travées du stade Tchaker après l’ intermède du huis clos qui a durée plus d’une saison. La jauge établie pour ce match ne dépassera point les 14.000 fans avec en sus le fameux Pass sanitaire qui servira de sésame pour rejoindre l’enceinte de Tchaker .

Ajoutons aussi que le classement FIFA qui sera établi en décembre servira pour désigner les fameuses têtes de séries et autres outsiders pour les barrages sachant que l’Équipe Nationale aura au menu en décembre deux sparrings partners qui seront décisifs pour éviter la casaque des seconds couteaux et surtout jouer, lors des barrages , la manche retour à domicile.

