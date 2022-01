<span style='text-decoration: underline;'>Il a neigé à Dhaya</span>:<br><span style='color:red;'>Les forces de l’ordre sur le terrain</span>

Dès les premières heures d’avant-hier jeudi, la région de Dhaya sise à une soixantaine de bornes au sud de Sidi Bel Abbès, s’est réveillée avec une couche blanchâtre au centre-ville de la commune de Dhaya, ses hauteurs et celle du village Tamelaka.

Les forces sécuritaires composées des éléments de la sûreté, de l’ANP et de la gendarmerie sont intervenues au niveau des axes routiers de la région de Dhaya afin de porter aide et assistance aux automobilistes, dégager la neige des chaussées qui a dépassé les dix centimètres d’épaisseur, et donner des conseils aux conducteurs afin qu’ils soient prudents dans ces conditions climatiques difficiles.

M.Bekkar