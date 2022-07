Une intervention opérée par les gardes-côtes de la marine nationale, en fin de semaine, a été menée pour avorter le plan de narcotrafiquants, qui consistait à introduire sur le territoire national de la drogue dure par voie de mer, apprend-on de sources sécuritaires.

Venant d’Espagne, une embarcation dotée d’un puissant moteur, avec à son bord deux individus, a été repérée par les gardes côtes au large de la plage de la localité de Bouiseville, dépendante administrativement du chef-lieu de la daïra d’Aïn El Turck.

Nos sources indiquent encore qu’une course poursuite a été engagée par la marine nationale pour tenter d’arraisonner la chaloupe, qui a refusé d’obtempérer et a décidé de prendre le large, dans le sens péjoratif du terme et ce, en dépit des injonctions pour s’arrêter et les tirs de sommation.

Des sources hospitalières parlent, elles, d’un blessé, qui se trouverait dans un état jugé sérieux. Toujours est-il qu’une enquête a été ouverte par les forces de sécurité pour déterminer les tenants et aboutissants de ce trafic international de cocaïne. Il convient de noter dans ce contexte qu’un chef de réseau de passeurs a été interpellé la semaine dernière par les gendarmes dans la municipalité d’Aïn El Turck. Il a été identifié et appréhendé après les dénonciations formulées par des ressortissants marocains, en situation illégale sur le territoire national.

Ces derniers auraient invoqué le fait d’avoir sollicité l’interpellé pour leur organiser une traversée clandestine vers le Vieux continent. Ils l’accusent de les avoir arnaqués. Le mis en cause est soupçonné par les enquêteurs de la gendarmerie nationale d’être à la tête d’une organisation spécialisée dans les traversées clandestines, qui disposerait de plusieurs membres actifs, entre rabatteurs et passeurs, et aurait pour lieu de prédilection les plages de la contrée d’Aïn El Turck.

Rachid Boutlélis