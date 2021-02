<span style='text-decoration: underline;'>Saïd Chanegriha inspecte des unités de fabrication militaire</span>:<br><span style='color:red;'>Les grandes ambitions de l’Armée</span>

L’industrie mécanique militaire se renforcera par la mise de la SNVI sous la tutelle du ministère de la Défense nationale. Cette opération sera traitée par le Conseil des participations de l’Etat (CPE) dans les plus brefs délais, a révélé jeudi à Alger le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali. Nadera Belkacemi

En visite de travail à la 5e région militaire, le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), s’est rendu pour la journée de jeudi aux unités de fabrication militaire à Khenchela et à Batna. Le chef d’état-major y a inspecté les ateliers de la société «Nimr-Algérie», spécialisée dans la fabrication des véhicules «Nimr». Le second point de la visite a concerné «l’Etablissement des Constructions Mécaniques de Khenchela (ECMK), qui prend en charge la fabrication des armes légères», rapporte un communiqué du ministère de la Défense national, qui précise à l’occasion que Saïd Chanegriha a inspecté «les différentes chaînes de production et d’industrialisation». Après Khenchela, le général de corps d’armée s’est rendu dans la région de Sériana, dans la wilaya de Batna, où il a visité «l’Etablissement des réalisations industrielles Seriana (ERIS), spécialisé dans la fabrication des munitions outre les groupes électrogènes, et s’est enquis des différentes chaînes de production de cet établissement», apprend-on de même source.

Ce déplacement du premier responsable de l’institution militaire à des unités industrielles sous la coupe de l’ANP, traduit une volonté de construire une armée solide et bien équipée. A ce propos, le général de corps d’armée a mis en avant la détermination de l’ANP à œuvrer à «l’amélioration en permanence des connaissances et du savoir-faire de l’ensemble des cadres et des personnels, de s’efforcer sans répit», souligne le communiqué. L’objectif est de «préserver, développer et promouvoir les importants acquis et de contribuer avec efficacité à l’optimisation en continu, du niveau de notre industrie militaire, notamment les constructions mécaniques avec toutes leurs spécialités», a insisté Saïd Chanegriha, relevant que cela permet de «garantir un important nombre de postes d’emploi, et contribuer grandement à la satisfaction des besoins de nos forces armées et au renforcement des efforts de l’économie nationale».

La veille, c’est à dire mercredi après-midi, le chef d’état-major a visité l’EPIC/Complexe de Développement de l’Industrie Mécanique à Aïn Smara, RHEINMETAL Algérie. Sur place, il n’a pas manqué d’«encourager les cadres et personnels de ce complexe, considéré comme étant une unité industrielle majeure prometteuse, en leur soulignant qu’ils peuvent être fiers des acquis importants réalisés jusque-là, en ce qu’ils témoignent des progrès de l’ANP et ses différentes composantes ne cessent d’enregistrer dans ce domaine stratégique», souligne la même source.

Il faut savoir que le complexe regroupe plusieurs chaînes d’industrialisation du véhicule FUCHS-2, en commençant par l’opération de découpage, puis la soudure et l’assemblage, jusqu’à la sortie du véhicule aux pistes des essais.

L’industrie mécanique militaire se renforcera, rappelons-le, par la mise de la SNVI sous la tutelle du ministère de la Défense nationale. Cette opération sera traitée par le Conseil des participations de l’Etat (CPE) dans les plus brefs délais, a révélé jeudi à Alger le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali. Cette démarche «profitera aux deux parties» et même à l’économie nationale, a souligné le ministre expliquant que la SNVI bénéficiera d’un plan de charge et d’un plan stratégique et sera intégrée dans un plan industriel, à la fois, civil et militaire.

A cela, il faut également ajouter l’ambition aéronautique, concrétisée par l’assemblage des unités spécialisées de l’ANP d’un hélicoptère de marque italienne. C’est dire que l’industrie militaire est sur une véritable rampe de lancement.