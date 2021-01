<span style='text-decoration: underline;'>Rumeurs sur une reconduction des élus de l’APC gelée d’Aïn El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>Les habitants pas du tout enthousiastes</span>

La rumeur parcourant ces derniers jours les rues à Aïn El Türck sur une éventuelle reconduction à leurs postes des élus de l’assemblée communale gelée ce mois-ci sur décision des pouvoirs publics après constatation de graves défaillances dans la gestion des affaires citoyennes et de désaccord entre une majorité d’élus et l’exécutif du maire, ne semble pas ravir les habitants de la localité et sèmerait plutôt le désespoir si elle s’avérait authentique, selon les témoignages de nombre d’entre eux.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, la grande majorité de la population d’Aïn El Türck ne cache pas ses sentiments et se déclare hostile à un retour aux commandes de l’APC des 19 élus, dont les querelles durant ces trois années et quelques de mandat ont été portées sur la scène publique, dépassant même les frontières de la daïra d’Aïn El Türck. En fait, la cohabitation entre le maire et un groupe d’élus pourtant de sa propre formation partisane est devenue exécrable dès l’installation de l’assemblée communale, allant en s’envenimant de jour en jour, malgré les tentatives des pouvoirs publics de ramener les deux parties en conflit à la raison. Se rejetant mutuellement les accusations, les deux parties rivales ont fini par lasser la population d’Aïn El Türck, qui n’en demandait pas plus qu’un gel de leurs activités.

La doléance ayant été entendue, notamment depuis l’installation d’un nouveau chef de daïra d’Aïn El Türck, les esprits se sont subitement apaisés et une certaine sérénité fut retrouvée chez les habitants, débarrassés soutiennent-ils, dans leurs confidences, d’un mauvais feuilleton qui n’avait que trop duré.

Il est vrai qu’il ne se passait pas un jour à Aïn El Türck où, les discussions de rue ne tournaient pas autour de la seule question des querelles et des controverses entre le maire et son groupe d’opposants. Le suspense et l’intrigue étaient savamment entretenus par les différents instigateurs de la déstabilisation, le spectateur est tenu dans l’attente angoissée de ce qui va se passer, chaque partie rivale scrutant le comportement de l’autre partie pour lui asséner le coup fatal. Durant trois ans et plus de mandat de cette APC, la population locale a été prise en tenailles dans un conflit ininterrompu et véhément, subissant une situation devenue angoissante et incertaine pour son avenir et celui de ses enfants. Et pour cause, les problèmes de la commune s’accumulaient et s’empilaient les uns sur les autres au point de devenir ingérables, dans les écoles, le transport, l’éclairage public, l’entretien, l’habitat, etc.

Maintenant qu’une certaine forme de stabilité est retrouvée avec la prise en main des affaires citoyennes par la daïra d’Aïn El Türck, la population locale d’Aïn El Türck, ne veut plus revivre ce qu’elle a qualifié de cauchemar durant ce mandat à mettre à l’oubliette pour reprendre les avis de quelques riverains dépités par cette situation inédite dans les annales de l’histoire de la commune d’Aïn El Türck, même si les assemblées précédentes ne sont pas à tarir d’éloges pour ce qu’elles ont légué comme héritage catastrophique.

