<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre le coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>Les hôpitaux mobiliseront plus de 50% de lits</span>

Les établissements hospitaliers mobilisés dans la prise en charge des patients du Covid-19 vont accroître les capacités d’accueil en ce qui concerne les lits d’hospitalisation et les moyens de lutte contre la pandémie de plus de 50%.

Cette décision a été prise en application d’une instruction du ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, adressée dernièrement aux directeurs des établissements hospitaliers dont l’objectif est de faire face à la recrudescence des cas confirmés enregistrée ces derniers jours, dans nombreuses wilayas du pays, à travers notamment la prise en charge du maximum de citoyens qui affluent vers les hôpitaux.

C’est en tout cas ce qu’a annoncé, hier, le directeur de l’hôpital d’Hussein Dey Nafissa Hamoud ex-parnet (Alger), lors de son intervention sur les ondes de la chaîne 3 de la Radio nationale.

Selon M. Zoubir Rekik, il ressort également de la même instruction adressée par le ministre de la Santé aux directeurs des hôpitaux lors d’une rencontre tenue entre les deux parties, vendredi dernier, la multiplication des moyens et équipements pour mieux apporter assistance aux patients.

Selon M. Rekik, à l’issue de cette rencontre, la décision de mobiliser plus de 50% de lits au niveau de chacune de ces structures a été prise pour répondre à la situation épidémiologique et l’afflux de patients sur les établissements hospitaliers.

« Lorsqu’il y a un patient atteint de coronavirus, nous avons l’obligation de le prendre en charge et de mettre à sa disposition un lit », a-t-il dit, assurant que « tous les moyens sont mobilisés au motif de la lutte contre la pandémie ».

Interrogé sur les capacités d’accueil de l’hôpital d’Hussein Dey Nafissa Hamoud, M. Rekik a fait savoir que 100 lits avaient été mis en place au profit des patients de Covid-19 dont 16 ont été réservés à la réanimation et à la prise en charge des cas compliqués.

« Pour les cas bénins, nous avons mis en place deux services tout en différant les consultations non-urgentes pour pouvoir dégager le reste des lits », a-t-il déclaré, affirmant qu’au niveau de son établissement, deux patients ont été admis à la réanimation.

Interrogé pour savoir si le nombre de lits réservés à la réanimation peut être suffisant,

M. Rekik a déclaré : « Concernant les lits de réanimation, nous ne pouvons pas mettre en place plus de 16, car un service de réanimation ça se prépare et nécessite beaucoup d’investissements et un ensemble d’équipements ».

Concernant les capacités en moyens matériels destinés à prendre en charge les cas bénins, l’invité de la chaîne III a affirmé que « logiquement, nous pouvons fonctionner à l’aise les 100 lits que nous avons dégagés », a-t-il assuré, précisant que les lits nécessitent pour les préparer des appareils qu’il faut tels que les équipements d’anesthésie, les respirateurs et tout ce qui est consommables.

M. Rekik a affirmé qu’en outre le service de réanimation traite 240 patients de Covid-19 en ambulatoire qui bénéficient d’un contrôle à distance en plus d’un protocole thérapeutique.

L’intervenant a affirmé enfin que la mise à la disposition des moyens au profit des patients dans les hôpitaux doit être suivie par la mobilisation des citoyens à travers une application stricte des mesures de protection et des gestes barrières pour pouvoir endiguer la pandémie.

Samir Hamiche