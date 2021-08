<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Les imams sensibilisent sur l’importance de la vaccination</span>

Les services de la direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya en coordination avec les imams ont lancé une campagne de sensibilisation des citoyens sur l’importance de se faire vacciner contre la covid-19.

A cet effet, des imams vont au contact de la population notamment dans les lieux publics comme les marchés .Ils leurs expliquent que la vaccination est nécessaire pour maîtriser la situation actuelle et pour pouvoir sortir de cette immense crise sanitaire qui perdure et plonge le pays dans des conditions assez compliquées.

Ainsi les imams s’impliquent sur le terrain en mettant les bouchées double pour toucher le plus de citoyens possible en les sensibilisant sur la vaccination et en les incitant également à revenir au respect du protocole sanitaire pour éviter le pire en continuant à porter la bavette, à maintenir la distanciation sociale et à se désinfecter les mains .Ils sillonnent les différents marchés populaires tel que ceux entre autres de Gambetta, haï Daya ex« Petit Lac ». Pour le bon déroulement de cette campagne qui se poursuit, les imams fournissent font passer le message à la population pour notamment atteindre les objectifs visés .Dans le même cadre, une vaste opération de vaccination a été déjà organisée dernièrement au profit des imams de la wilaya d’Oran.

Bekhaouda Samira