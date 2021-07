Les incohérences de la politique du logement…

Le wali d’Oran, M. Messaoud Djari a procédé la semaine dernière au lancement d’une grande opération de distribution de plus de 26.000 logements, toutes formules confondues. Une cérémonie symbolique de remise des clés a été organisée à la salle de conférences de la mosquée Ibn Badis, en présence des autorités locales et de quelques premiers bénéficiaires de logements. Dans son intervention, le wali d’Oran a indiqué que la wilaya procédera à la distribution de quelque 47.000 logements avant la fin de l’année en cours. M. Djari a rappelé que dans une première phase, la wilaya avait procédé jusqu’au mois d’avril dernier. à la distribution de 8.000 logements toutes formules confondues.» La deuxième phase lancée hier, concerne l’attribution de 26.000 logements toutes formules confondues», une opération qui s’étalera sur une période de deux mois. Le wali a indiqué que 12.700 autres logements seront distribués avant la fin de l’année pour atteindre les 47.000 logements programmés à la distribution avant la fin 2021. Le wali a enfin estimé que « le nombre de logements à distribuer cette année à Oran est l’un des plus importants que la wilaya ait connu «. On se souvient que l’an dernier , au début du mois de décembre 2020, les responsables locaux avaient annoncé le relogement imminent de plus de de 3.500 familles occupant deux grands bidonvilles situés à Sidi Chahmi et Ras El Aïn. Les mêmes sources avaient également indiqué que des opérations de relogement se feront par étapes tout au long du premier trimestre de l’année 2021 en cours. On avait également appris que pas moins de 4.000 logements, parfois construits et achevés depuis plus de 7 ans, répartis entre une dizaine de communes de la wilaya n’étaient toujours pas distribués en raison de la grande réticence des services communaux à vouloir, ou pouvoir afficher les listes de bénéficiaires dont le nombre est insignifiant par rapport à celui de tous les demandeurs en attente. Un nombre en constante augmentation, accentuant chaque année le déficit cumulé et les pressions sociales devant être «gérées» par les pouvoirs publics. C’est ce qui fait dire aux mauvaises langues oranaises que la célébration de l’anniversaire du 5 Juillet est toujours une bonne occasion pour les décideurs de lancer les messages destinés à glorifier les efforts et les résultats en matière de construction et de distribution de logement. On ne peut évidemment pas nier que des crédits colossaux ont été affectés à la politique du logement et de lutte pour l’éradication de l’habitat précaire. Mais comment croire aux échéances annoncées en matière de distribution des logements quand on connaît l’état des lieux de la gestion globale de ce dossier, particulièrement à Oran, où l’on connaît un grand déficit de transparence et de cohérence dans les différentes actions engagées. Même les chiffres, les statistiques et les prévisions de réalisation et d’affectation de logements, annoncés d’une période à une autre, sont truffés d’anomalies, d’incohérences et de contradictions qui ne gênent en rien certains gestionnaires peu soucieux de la crédibilité du contenu de leur communication…

Par S.Benali