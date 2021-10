<span style='text-decoration: underline;'>AÏN EL TURCK</span>:<br><span style='color:red;'>Les indus occupants des bidonvilles revendiquent leur relogement</span>

Des indus occupants du bidonville communément appelé « la foire », enchâssé tel un sordide chicot encrassé de tartre dans la bouche d’un édenté, juste en face de la cité des 350 logements sociaux, en plein coeur de la municipalité d’Aïn El Turck ont pris attache avec notre journal pour revendiquer leur relogement « Cela fait bientôt onze années que nous glandons à attendre un hypothétique relogement comme nous l’ont promis les autorités locales de l’époque.

Nous avons mis au clou toutes nos économies pour acquérir une masure dans ce répugnant regroupement de constructions illicites. Nous n’avions pas où aller, c’était à prendre où à laisser où aller chercher ailleurs où loger temporairement sa famille» ont fait remarquer nos interlocuteurs avant d’ajouter « on nous a taxé de tous les qualificatifs, alors que nous demandons légitimement un toit pour nous abriter ». Notons que la crise sanitaire a décuplé les affres de l’indigence chez les indus occupants de ce bidonville, situé en plein coeur de la municipalité d’Aïn El Turck où des familles de quatre à six enfants sont entassées dans une effroyable et effarante exiguïté de parpaing et de tôle ondulée et où les allées serpentant entre les masures sont si étroites qu’on peut y faire passer un cercueil mais pas une ambulance.

« Au fil des années d’attente d’un hypothétique relogement, nous avons finalement compris que nos responsables s’en tamponnent royalement le coquillard au sujet de notre piètre situation. Ils viennent, toute honte bue, nous agiter leur grelot sous le nez à chaque veille de joute électorale. Et puis, plus rien, jusqu’aux prochaines législatives » s’est indigné un père de famille dudit bidonville avec avant de renchérir « à notre humble avis, être confinés dans ce putride regroupement de masures sordides nous rend encore beaucoup plus vulnérables au virus.

La promiscuité démultiplie les risques de contagion. Hiver comme été, nous devons faire face aux humeurs de la nature, dans des pièces, qui ressemblent plus à des geôles, en l’absence de toutes commodités. Sans eau, ni gaz, ni réseaux d’assainissement, avec des murs et des plafonds fissurés qui laissent l’eau s’infiltrer, nos enfants souffrent le martyre et sont, pour la plupart, atteints de maladies graves.

La situation s’aggrave davantage durant les nuits glaciales d’hiver avec les rafales de vents qui arrachent les tôles faisant office de plafond et nous oblige ainsi à nous réfugier ailleurs».Toujours est-il que claustrées par le confinement, qui démultiplie les déboires et les difficultés, ces familles tentent de survivre dans des conditions de vie éprouvantes et humiliantes. Une quadragénaire, qui tente de survivre avec ses enfants dans une baraque a évoqué plus l’inquiétude que la plainte. Avec la fermeture des écoles, elle a dû arrêter le travail pour les garder.

« J’habite dans une masure exigüe avec mes trois enfants en bas âge », raconte-t-elle « à cause des punaises, j’ai tout jeté, on dort par terre. Il y a aussi des cafards, des rats et de l’humidité. Il y a une seule fenêtre, d’où peu d’air entre ».

Ce n’est pas tant le coronavirus que l’asthme de son fils de six ans qui la préoccupe. En cette période de confinement, ses poumons sont exposés en permanence à l’air malsain des lieux « Le médecin m’a dit qu’il faudrait changer de maison. En principe je devrais, comme tous les autres occupants de ce lieu infecte être prioritaire pour un relogement, mais j’attends, depuis je ne sais plus quand et je ne sais pas jusqu’à quand », se désespère cette mère. Il importe de noter que ce bidonville a été construit sur la superficie, qui abritait les ex-galeries, ayant été en partie ravagée par un incendie avant d’être cédées par la suite à un particulier. Ce dernier a engagé une procédure judiciaire afin de pouvoir récupérer son bien au début de l’année 2010, année durant laquelle l’assiette en question a été investie par de familles sinistrées. Ces dernières ont revendiqué des garanties de leur relogement pour évacuer les lieux. Une situation de déliquescence similaire a été relevée au niveau de l’ex-camping de toile du village de Cap Falcon où des familles sinistrées ont été recasées près de deux décennies auparavant par les responsables locaux de l’époque. En effet une vingtaine de familles sinistrées ayant été recasées à titre provisoire, tentent de survivre cruellement depuis dans des conditions de vie affreusement rudimentaires dans cet ex-camping de toile, situé sur la principale rue dudit village.

Les habitants de cet infâme regroupement de masures appréhendent avec une grande anxiété la saison des pluies, synonyme pour eux des sempiternelles vagues d’inondations et d’un large éventail d’autres contraintes.

« Nous vivons dans le pire des calvaires depuis notre recasement dans ces lieux où mon père est décédé après avoir lutté contre une maladie engendrée par ces effroyables conditions de vie. A ce jour tous les responsables concernés, qui se sont succédés n’ont jamais tenu leurs promesses de relogement » a expliqué avec une pointe de dépit non dissimulée, un père de quatre enfants, dont l’ainé est âgé de 17 ans « Des années durant, presque régulièrement, les représentants de ces familles se rendent le jour de réception à la daïra d’Aïn El Turck pour exposer leurs doléances. Tous les responsables locaux sont au courant de notre situation mais malheureusement, ils oublient à chaque fois de nous inscrire dans les listes des bénéficiaires des quotas de logements » a ajouté notre interlocuteur. Il convient de rappeler dans ce morbide contexte que vingt cinq (25) familles ont été évacuées trois ans auparavant, par les forces de police, d’un centre de colonies de vacances, situé dans la localité de Bouiseville, sur le territoire de la municipalité d’Aïn El Turck.

Les indus occupants, des familles sinistrées venues de différentes zones de ladite localité, ont spontanément décidé de squatter les dépendances de ce centre, qui se trouve à l’abandon et livré aux mignardises de la nature, depuis plus de deux décennies. Aucun incident majeur n’est venu entacher l’évacuation de ce centre, qui a été opérée en présence des responsables locaux. Ces derniers ont reçu les représentants de ces familles pour notifier leurs doléances, qui se résument autour de l’urgence de leur relogement.

Les intempéries, qui ont mis à rude épreuve leurs habitations précaires, ont poussé ces familles à squatter ce bien communal, s’étendant sur une superficie de plus de 12 000 m2, ayant été cédé à la location aux oeuvres sociales de l’éducation et, qui n’est plus opérationnel depuis plus d’une vingtaine d’années.

La situation de ces familles n’a pas changé d’un iota trois après.