<span style='text-decoration: underline;'>CENTRE D’ENSEIGNEMENT INTENSIF DES LANGUES DE L’USTOMB</span>:<br><span style='color:red;'>Les inscriptions débutent aujourd’hui en ligne pour la session 2</span>

Les inscriptions au centre d’enseignement intensif des langues(CEIL) de l’Université des sciences et de la technologie Mohamed Boudiaf (USTOMB) pour la session 2 débutent aujourd’hui et s’étaleront jusqu’au 17 du mois courant. Elles se dérouleront en ligne selon plusieurs étapes.

A cet effet ,les candidats intéressés pour suivre ces cours vont subir un test en ligne gratuitement (test de positionnement) pour évaluer leur niveau. Par la suite une fiche d’inscription et contrat d’apprenant (photo avec la signature de l’engagement) doit être remplie en ligne ainsi que les informations concernant le candidat .

Les frais d’inscription et de la formation seront payés par mandat postal. Le talon de la poste doit être remis à ce centre avec le nom du candidat qui doit être mentionné ainsi que la langue choisie et le niveau obtenu sinon l’inscription ne sera pas validée. Notons que les étudiants qui n’ont pas encore d’attestations d’inscriptions peuvent présenter la carte d’étudiant .Ce centre accueille les candidats pour la remise des talons seulement dans la matinée de 08h à 12h. Pour ceux qui sont par contre déjà inscrits au (CEIL) , ils ne devront présenter que le talon de la poste avec leur nom, la langue choisie et le niveau obtenu . Pour ceux qui veulent s’inscrire à 2 langues différentes , ils devront payer le double des frais .Ils pourront par la suite connaître les emplois du temps des cours. Ces formation sont ouvertes aux étudiants aux enseignants ,aux ATS et aussi aux particuliers.