<span style='text-decoration: underline;'>Ramadhan et campagne de vaccination</span>:<br><span style='color:red;'>Les instructions du président de la République</span>

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné, dimanche, lors de la réunion du Conseil des ministres l’accélération de la cadence des préparatifs au mois de Ramadhan et le suivi rigoureux de la consommation et du stock pour éviter toute pénurie, selon un communiqué de la Présidence de la République.

Le président de la République a insisté sur l’application stricte des contraventions et la lutte contre la gaspillage en adoptant une politique de sensibilisation plus efficace et influente, précise le communiqué. Par ailleurs, le chef de l’Etat a ordonné le parachèvement du recensement global de la richesse animale afin de permettre aux Pouvoirs publics d’adapter les politiques en vigueur dans ce secteur vital en vue d’alléger l’importation des viandes et oeuvrer avec les différents intervenants, notamment les représentants des éleveurs, à trouver un mécanisme garantissant, de façon équilibrée et permanente, la distribution transparente du fourrage et de l’aliment du bétail subventionnés avec un approvisionnement régulier et à des prix raisonnables du marché national, souligne la même source.

Les instructions du Président Tebboune viennent après avoir écouté durant ce conseil, un exposé sur les dispositions prises par le ministère du Commerce en vue de garantir la stabilité des opérations d’approvisionnement et de contrer la spéculation et le monopole.

Le ministre du Commerce a rassuré quant à la disponibilité de tous les produits de large consommation, proposant l’autorisation, à titre exceptionnel, des vendeurs ambulants durant le mois de Ramadhan pour casser la spéculation, exercée par certains spéculateurs, ajoute la même source.

Impératif d’augmenter le stock national des vaccins

Par ailleurs, le Président de la Républiquea insisté, sur l’impératif d’augmenter le stock national des vaccins anti Covid-19. La réunion du Conseil des ministres fait état «d’un exposé du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière portant sur le suivi global des opérations de vaccination et l’état de mise en oeuvre de la stratégie d’acquisition des vaccins», lit-on dans le communiqué de la Présidence de la République. Le ministre a assuré que les enveloppes financières sont disponibles en exécution des engagements de l’Etat. A ce propos, le Président de la République a mis l’accent sur l’impératif «d’augmenter le stock national des vaccins anti Covid-19, le parachèvement des mesures contractuelles et opérationnelles requises pour concrétiser le projet de production en Algérie du vaccin russe «Sputnik V» dans les plus brefs délais, et la diversification des contacts avec les partenaires de l’Algérie dans ce domaine». Le chef de l’Etat a mis en avant la nécessité de «préserver un niveau élevé de vigilance» à travers le respect total des différentes mesures préventives pour endiguer la propagation de cette pandémie.

Synthèse N.G