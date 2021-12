<span style='text-decoration: underline;'>Importation de véhicules, Micro-entreprises, Académie des sciences, Internet et JM d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Les instructions du Président</span>

Le président de la République n’a pas manqué de saluer la percée réalisée par les startup en tant qu’enjeux pour diversifier l’économie nationale et ouvrir la voie aux jeunes créateurs en vue de la création d’entreprises performantes et des emplois.

Plusieurs dossiers, dont certains intéressent les Algériens au premier chef, ont été abordés, avant-hier, par le Conseil des ministres. Dans le lot des points inscrits à l’ordre du jour de cette rencontre présidée par le chef de l’Etat, la délicate question de l’importation des véhicules neuves intéresse certainement les Algériens, en ce sens que ce dossier revient épisodiquement au devant de la scène.

Le Président Tebboune a souligné la nécessité de revoir immédiatement le cahier des charges fixant les conditions d’importation des véhicules et l’accélération de l’annonce des concessionnaires agréés. Le souci exprimé par le président de la République est celui du citoyen face aux tergiversations du comité interministériel qui de par sa lecture du cahier des charges, actuellement en vigueur, semble être dans une impossibilité de délivrer des autorisations aux concessionnaires.

La principale observation du président Tebboune a consisté en une instruction concernant l’impératif de fournir un réseau de services après-vente, au niveau régional et dans les grandes villes, en tant que condition pour accepter les dossiers des concessionnaires. Le Chef de l’Etat a rappelé, dans ce sens, que la loi n’interdisait pas l’importation individuelle des voitures.

Sur un autre dossier, celui de la micro-entreprise, le chef de l’Etat a instruit le gouvernement à l’effet d’organiser, début 2022, un salon international consacré aux micro-entreprises. Le chef de l’Etat a confié cette mission aux ministres de l’Industrie et du Commerce ainsi que les ministres délégués chargés des startup et des micro-entreprises. L’objectif de la manifestation, qui aura une dimension internationale, sera de présenter des expériences des micro-entreprises et l’échange d’expériences avec d’autres pays, rapporte le communiqué de la présidence de la République. Sur le sujet, qui tient à cœur au chef de l’Etat, les perspectives de développement de l’économie de la connaissance et des startup ont été mis en avant. A ce propos, le président de la République n’a pas manqué de saluer la percée réalisée par les startup en tant qu’enjeux pour diversifier l’économie nationale et ouvrir la voie aux jeunes créateurs en vue de la création d’entreprises performantes et des emplois. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, en outre, «la prise en charge par l’Etat de la protection des brevets d’invention des jeunes algériens et l’octroi de davantage d’incitations aux jeunes pour la création des startup et mettre en lumière leurs expériences réussies dans les médias», a noté le communiqué.

Dans cet ordre d’idée, le chef de l’Etat a valorisé l’amélioration du débit internet réalisée depuis 2020. Il mettra en évidence l’importance de créer de nouveaux câbles sous-marins internationaux pour la connexion à Internet avec des pays européens. Il instruira également le ministère de la Poste et des TIC de «remplacer les câbles en cuivre par la fibre optique dans les plus brefs

délais», informe la même source. Le souci du Président Tebboune concerne principalement l’amélioration et le renforcement du débit internet, notamment au niveau des établissements financiers pour encourager le paiement électronique dans divers domaines.

Toujours dans le domaine des nouvelles technologies, le Conseil des ministres a abordé le sujet de l’Académie algérienne des sciences et technologies. A ce propos, le président de la République a ordonné la réunion de toutes les

conditions pour la réussite de cette Académie. Il est question du parachèvement de son installation suivant sa nouvelle organisation, sa composition, son fonctionnement et ses missions. Le chef de l’Etat préconise des accords de jumelage et de partenariats internationaux avec des académies internationales ayant des critères similaires à ceux de l’Académie algérienne. Le chef de l’Etat a également insisté sur «l’institution d’un règlement intérieur à la hauteur de la place de l’Académie en tant que plus haute instance scientifique dans le pays». Le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi fixant l’organisation, la composition, le fonctionnement et les missions de l’Académie algérienne des sciences et technologies.

Le dernier point à l’ordre du jour du Conseil a été réservé à l’organisation à Oran des Jeux Méditerranéens. Abdelmadjid Tebboune a donné des instructions pour créer dans l’immédiat une instance chargée du suivi des préparatifs continus pour la tenue des jeux méditerranéens. Il a chargé le ministre de la Jeunesse et des sports du suivi et du constat sur le terrain de façon hebdomadaire pour s’enquérir du rythme d’avancement des travaux. Le président de la République a ordonné, en outre, «le lancement d’une consultation internationale pour la sélection d’opérateurs en matière de matériel sportif», en insistant sur l’importance de «veiller à assurer aux athlètes algériens tous les moyens afin de les préparer et améliorer leur niveau pour s’adjuger les premières places en termes de médailles pour honorer l’emblème national».

Yahia Bourit