<span style='text-decoration: underline;'>Campagne de don de sang à l’EHU</span>:<br><span style='color:red;'>Les jeunes en force</span>

Un collectif de citoyens a organisé jeudi dernier une campagne de don de sang au centre de transfusion sanguine de l’établissement hospitalier universitaire d’Oran EHU. Cette initiative louable est importante vu que le mois de Ramadhan est marqué par une baisse du nombre des donneurs, ce qui se répercute négativement sur les quantités de ce liquide vital dans les banques de sang.

Selon Faicel Djamane, l’un des bénévoles de ce collectif, cette action est à saluer. il dira dans ce cadre: «nous sommes très heureux de se retrouver entre copains et amis pour cette action humanitaire qu’on espère renouveler dans d’autres établissement de santé, il s’agit d’une organisation fortuite entre amis avec l’aide des soignants et des médecins du CTS». dira-t-il. Il est à noter que le manque de sang affecte une catégorie de malades vulnérables et nécessitant un suivi médical rigoureux car toute interruption de la thérapie peut être fatale, ce qui nécessite la sensibilisation continuelle des citoyens sur l’importance du don de sang. Adnane Zarhouni, l’un des organisateurs de cette campagne, a lancé un appel aux citoyens pour venir donner leur sang afin de sauver des vies. «C’est une campagne qu’on tient à organiser tout au long de l’année, mais on tient à la faire durant le mois de Ramadhan, parce que les gens donnent beaucoup moins de sang que le reste de l’année. Il y a un manque enorme dans les banques de sang, c’est pourquoi il est important de contribuer tout au long de l’annèe, entre les deux dons pour un homme c’est 3 mois et pour une femme c’est 4 mois» dira-t-il. Les donneurs rencontrés sur place ont salué cette initiative.

Ils étaient conscients de l’importance de cet acte afin de sauver des vies surtout que le don de sang est devenu, suite à la pandémie du covid 19, un acte qui a disparu de la culture du citoyen. Les dons de sang réguliers restent très insuffisants. Ils ne représentent que 20% de la collecte. La majorité des dons (60%) provient de donneurs familiaux. Le don de sang contribue à sauver plusieurs vies car un seul don permet de prélever en même temps les trois composants (globules rouges, plaquettes, plasma) qui peuvent être utilisés séparément pour des patients présentant des affections particulières. Les dons du sang sont indispensables dans deux cas de figure : les situations d’urgence, et les besoins chroniques. Au cours d’un accouchement par exemple, une hémorragie peut survenir ou suite à une intervention chirurgicale. Par ailleurs, les patients qui souffrent de leucémie, une maladie qui affecte la moelle osseuse, ou de cancer, dont les traitements sont très lourds, ont constamment besoin de renouveler leur stock de globules rouges, de plaquettes ou de plasma. Les enfants et adultes atteints de déficits immunitaires, de maladies génétiques comme l’hémophilie par exemple, bénéficient aussi de transfusions de plasma.

