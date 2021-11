<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Les JM, une aubaine pour réhabiliter le complexe sportif de l’USTO</span>

La direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya d’Oran s’est engagée à contribuer dans la rénovation des différents équipements du complexe sportif de l’institut de l’éducation physique relevant de l’université des sciences et de technologie (USTO) Mohamed-Boudiaf, en prévision des Jeux méditerranéens (JM) que va abriter la ville l’été 2022.

Dans une déclaration à l’APS, le premier responsable de la DJS, Yacine Siefi, a qualifié d’un « véritable bijou» cette infrastructure qui, «une fois rénovée, constituera un apport de taille pour le mouvement sportif à Oran». Ce site, qui n’a plus été réaménagé depuis son inauguration en 2004, a fait l’objet lundi d’une visite d’inspection de la part d’une délégation de la wilaya, conduite par le secrétaire général, pour éventuellement l’exploiter au cours des JM. A ce propos, M. Siefi a fait savoir que la DJS est prête à contribuer financièrement dans la mise à niveau de ce complexe en question, ajoutant qu’un rapport détaillé sur l’état des lieux sera transmis au wali pour prendre les mesures qui s’imposent dans ce registre. «Il s’agit d’une formidable structure sur le plan architectural, et surtout d’une grande importance sur le plan sportif, au vu des équipements qu’elle dispose et qui nécessite seulement des travaux de réhabilitation pour enrichir le parc sportif de la ville», a encore estimé le DJS. Indiquant que des propositions seront faites au wali concernant la feuille de route à suivre pour réhabiliter cette infrastructure sportive, M. Siefi a souligné qu’une telle opération nécessite une enveloppe budgétaire avoisinant les 400 millions DA, tout en souhaitant que le site soit apte pour l’exploitation lors des JM (25 juin- 5 juillet 2022). «Même dans le cas où les travaux ne venaient pas d’être achevés avant le rendez-vous méditerranéen, l’investissement sera de taille au profit des sportifs oranais», a-t-il souligné.

Un plus pour le mouvement sportif oranais

La DJS espère, en outre, utiliser la piscine olympique du complexe dans la domiciliation des premiers tours des épreuves du water-polo (féminin), lors des JM. Quant à la salle omnisports du complexe, elle devrait servir de base d’entrainement pour les équipes de volley-ball concernées par la manifestation sportive, a-t-on informé. Outre ces deux équipements, le complexe sportif de l’institut de l’éducation physique dispose également d’un stade de football qui nécessite néanmoins des travaux de rénovation de sa pelouse en gazon synthétique, ses vestiaires, son réseau d’éclairage, ainsi que sa piste d’athlétisme. Cette infrastructure a été également dotée, il y a quelques mois, d’une nouvelle salle dédiée à la gymnastique, et qui a été appréciée par les hôtes de l’institut. Pour sa part, le directeur de l’institut des sciences et techniques appliquées relevant de la même université, Adil Gaouar, a estimé que « les JM constituent une aubaine pour réhabiliter le complexe sportif», ajoutant qu’en raison des moyens financiers limités dont dispose l’université « il était difficile de rénover les installations de cette infrastructure qui se sont sensiblement dégradées». Le même responsable a, en outre, fait savoir que l’institut dispose également d’un théâtre en plein air qui pourrait être exploité lors des JM en y organisant des activités culturelles et artistiques.