<span style='text-decoration: underline;'>Comité international olympique</span>:<br><span style='color:red;'>Les JO de Tokyo vont se tenir «avec ou sans» le Covid-19</span>

Le vice-président du Comité in ternational olympique (CIO) John Coates, a annoncé lundi que les Jeux olympiques de Tokyo, reportés à 2021, se dérouleront l’an prochain, indépendamment de la pandémie de coronavirus.

Le président du comité de coordination du CIO pour les JO-2020, a affirmé à la presse que les Jeux de Tokyo auront lieu «avec ou sans» coronavirus et «débuteront le 23 juillet de l’année prochaine». «Ce seront les Jeux qui auront vaincu le Covid, la lumière au bout du tunnel», a-t-il affirmé. Le thème de ces Jeux sera celui «de la reconstruction après les ravages causés par le tsunami», a décalré M. Coates, faisant référence au tremblement de terre et au tsunami qui avaient dévasté le nord-est du Japon en 2011. Les JO n’ont été jusqu’ici annulés qu’en période de guerre. Il devaient initialement être inaugurés le 24 juillet, mais les organisateurs ont pris en mars la décision historique de les reporter à l’été 2021, alors que le Covid-19 progressait dans le monde entier. Les autorités japonaises ont clairement indiqué qu’elles ne souhaitaient pas que les Jeux soient reportés une seconde fois. Les frontières du Japon demeurent actuellement largement fermées aux étrangers, et beaucoup d’experts doutent que la pandémie soit sous contrôle d’ici l’été prochain. Selon plusieurs sondages récents, une nette majorité de Japonais souhaitent un nouveau report des JO ou leur annulation en raison du coronavirus. M. Coates a souligné que le gouvernement japonais «n’a pas du tout renoncé» à la suite de ce report, malgré la «tâche monumentale» que constitue ce décalage d’un an. «Avant le Covid, (le président du CIO) Thomas Bach avait déclaré que c’était les Jeux les mieux préparés que nous ayons jamais vus, les sites étaient presque tous terminés, ils sont maintenant terminés, le village est incroyable, (…) tout va bien», a-t-il souligné.