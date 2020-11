<span style='text-decoration: underline;'> USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Les joueurs bouclent leur première semaine de grève</span>

C’est vraiment lamentable la situation actuelle du club phare de la Mekerra qui se dirige droit vers le ko à une semaine du début du championnat de Ligue Une.

Les joueurs sont en grève depuis une semaine déjà sans que l’administration ne bouge le petit doigt au grand dam des supporters très en colère envers la direction du club. Avant-hier jeudi, le DG Abès Morsli a organisé un point de presse pour éclaircir la situation chaotique de l’équipe. Pour mieux comprendre cet état de pourrissement de la SSPA, cette cellule dite ‘de communication’ a invité certains confrères au détriment d’autres, du pur amateurisme. Morsli a déclaré avant-hier qu’il avait saisi un huissier de justice pour enregistrer les absences des joueurs grévistes. Le DG ajoute qu’il comprend que certains joueurs attendent leurs salaires depuis deux ans (une vraie anarchie) et que la masse salariale pour cette saison 2020-2021 est de deux milliards et quatre cent millions de centimes après le recrutement de 15 nouveaux joueurs.

« Je suis bénévole et je ne suis pas salarié dans la SSPA/USMBA. Je me suis dévoué afin de mettre le club sur les rails en un temps record de deux mois mais la situation financière est critique, il faut l’avouer. Nous sommes parmi les cinq clubs de la nationale Une qui ont assuré la qualification de leurs joueurs pour le prochain exercice», a continué à dire Morsli qui a annoncé que le club était endetté de 15 milliards de centimes et aujourd’hui, il enregistre seulement et officiellement 5,3 milliards. B. Didène