<span style='text-decoration: underline;'>Ils dénoncent leur «hébergement de misère»</span>:<br><span style='color:red;'>Les joueurs de l’USMBA quittent l’hôtel de l’équipe</span>

Le club phare de la Mekerra a réalisé encore une fois un faux pas à domicile en concédant le nul de deux buts partout face au leader, le RC Kouba.

Ce dernier se fait rejoindre par le MC EL Bayadh et le CR Témouchent qui se partagent à trois la pole position de la division deux Amateur grâce au résultat nul obtenu par l’USMBA. Par contre, la situation des joueurs belabbésiens demeure misérable, voire inhumaine puisque de récentes vidéos sur la situation où sont hébergés les joueurs au niveau de l’OPOW de SBA ont été diffusées. A voir de près, les camarades du capitaine Koufi vivent la misère pure est simple : des matelas inconfortables posés à même le sol pendant cet hiver glacial, pénurie ou défaut d’eau de robinet, plus de restauration (des coquilles d’œufs frites par les joueurs jonchent les potagers), et saleté partout.

Ce sont donc les joueurs qui ont préféré diffuser ce spectacle digne de films d’horreur alors que la composante de l’effectif de l’USMBA est âgées de moins de 21 ans venus de divers horizons car il y a de jeunes joueurs qui viennent de l’extrême est du pays comme Annaba et Tébessa. Des joueurs recrutés par l’entraîneur démissionnaire Slimani Sid Ahmed qui est parti dans un moment difficile pour aller driver le WA Tlemcen. Avant-hier, les joueurs ont exprimé leur ras-le-bol et ont quitté l’hôtel du stade pour rejoindre leurs familles. Où sont donc les autorités locales car l’équipe doit rallier Ain Defla pour affronter le SCAD local samedi prochain pour le compte de la 21ème journée. B. Didéne