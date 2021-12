<span style='text-decoration: underline;'>MC Saida - USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Les joueurs de l’USMBA sans motivation</span>

Après la petite victoire réalisée face à la lanterne rouge le SC Ain Defla vendredi dernier, les joueurs d’El Khadra ont posé leurs maillots au centre du terrain en guise de protestation contre leur dure situation financière et sociale.

Un acte qui semble ne pas plaire au président Hennani et cette semaine, rien n’a changé. Pire encore, ces jeunes se sont retrouvés tel des sans domicile ou aucune commodité ne leur a été offerte.

Une situation qui en dit long sur la crise de la Mekerra qui s’empire de jour en jour. L’effet de cette crise se traduit sur le terrain car sans entraîneur sur le banc (suspension de Slimani et absence de ses adjoints), l’humiliation s’est concrétisée quant face au SCAD, c’était le médecin du club, Chellali Sohbi qui a dirigé les joueurs de la ligne de touche. Une vraie mascarade qui touche à l’honneur du club cher au défunt président Abdelkader Hassani. Le week-end passé contre Ain Defla, ce sont cinq titulaires qui ont été avertis par l’arbitre Belkbir, à savoir les Koufi, Hakoum, Sadahine, Hassam et le gardien Maâchou. Toutes ces données présentent le MC Saïda comme favori pour la confrontation MCS – USMBA prévue cet après-midi dès 15 heures au stade Saïd Amara de Saida.