<span style='text-decoration: underline;'>MC ALGER </span>:<br><span style='color:red;'>Les joueurs dépistés mercredi, reprise des entraînements la semaine prochaine</span>

Les joueurs du MC Alger, passeront mercredi des tests de dépistage du coronavirus (Covid19), en vue de la reprise des entraînements, a annoncé mardi le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football.

«L’effectif du Mouloudia Club d’Alger sera soumis mercredi à des tests de dépistage, en vue de la reprise des entraînements au début de la semaine prochaine», a indiqué le «Doyen» dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook. Par ailleurs, l’entraîneur Nabil Neghiz serait opposé au départ du défenseur central Zidane Mebarakou. Après avoir trouvé un accord avec la direction pour une résiliation du contrat à l’amiable, l’ancien joueur du MO Béjaia devrait être repêché. En matière de recrutement, le vice-champion d’Algérie a assuré jusque-là l’engagement de trois éléments : le gardien de but international Abdelkader Salhi (ex-JS Kabylie), le défenseur central Mouad Hadded (ex-JSM Skikda) et le milieu de terrain ivoirien Isla Daoudi Diomandé (ex-ES Sétif). La direction a réussi à convaincre le défenseur Abderrahmane Hachoud et le meneur de jeu Abderrahmane Bourdim à prolonger leur contrat, alors que l’attaquant Hicham Nekkache et le milieu offensif Walid Derrardja, qui n’ont pas été appelés à prolonger, eux qui se sont engagés pour deux saisons avec le MC Oran. Le club algérois est entré en contact avec l’Espérance de Tunis pour bénéficier des services du milieu offensif algérien Billel Bensaha, sous forme de prêt pour une saison. Outre la nécessité de renforcer l’effectif, la direction a promu quelques joueurs de la réserve, d’autant que l’équipe est appelée à jouer sur plusieurs fronts, notamment en Ligue des champions d’Afrique, lors de la saison 2020-2021, coïncidant avec le centième anniversaire de la création du club. Le MCA, a bouclé la saison 2019-2020, définitivement suspendue en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19), à la 2e place au classement final, établi par la Ligue de football professionnel (LFP), sur la base de la règle d’indice de performance des points récoltés et des matches disputés, décidé par la Fédération algérienne (FAF).