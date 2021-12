<span style='text-decoration: underline;'>USM BEL ABBÉS 1 - SC AIN DEFLA 0</span>:<br><span style='color:red;'>Les joueurs déposent leurs maillots en guise de protestation</span>

Il semble que la situation dans la maison du club phare de la Mekerra s’empire de jour en jour malgré la victoire d’avant-hier lundi pour le compte de la sixième journée du championnat de Ligue Deux amateur.

Les protégés de Slimani ont pu arracher une victoire aux forceps devant la mo deste formation du SCAD grâce à l’unique but réalisé par Chabou Fares. Dés le sifflet final de l’arbitre Belkbir, les joueurs de l’USMBA sont revenus sur le terrain et ont déposé leurs maillots au centre en guise de protestation contre leur dure situation vécue sans aucun centime de revenu depuis leurs arrivées l’été dernier, plus de primes des deux seules victoires réalisées, et surtout leur situation d’hébergement à l’hôtel de l’OPOW 24 février de Bel Abbés jugée catastrophique au point où on a diffusé le dîner servi aux joueurs la veille du scrutin composé d’une petite assiette de spaghetti et deux oeufs durs. Pire encore, on a vu le médecin de l’équipe Chellali diriger les joueurs contre Ain Defla lundi passé et des travailleurs du club portant des vestes floquées des clubs du DRB Tadjennanet et GC Mascara. Malgré tout, les gars de Bel Abbés ont gagné deux places au classement général, soit de la quatorzième à la douzième marche.

B.Didéne