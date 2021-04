<span style='text-decoration: underline;'>WA Tlemcen</span>:<br><span style='color:red;'>Les joueurs poursuivent la grève</span>

Les joueurs du WA Tlemcen sont revenus sur leur décision d’arrêter leur grève et ont boudé ‌‌‌la séance de reprise de mercredi soir, a-t-on appris jeudi de la direction de ce club de Ligue 1 de football.

La même source a fait savoir qu’un accord a été trouvé avec les joueurs pour reprendre l’entrainement après plus d’une semaine de boycott contre le paiement par la direction d’une prime de match, « mais les concernés ont finalement fait faux bond, réclamant les arriérés de leurs salaires aussi ». Outre l’absence des joueurs à l’entrainement, l’entraineur Djamel Benchadli n’a pas donné signe de vie lui aussi depuis qu’il était rentré chez lui à Oran, informe-t-on encore de même source. Le technicien oranais avait déclaré à l’APS, il y a quelques jours, qu’il conditionnait son retour à Tlemcen par « la régularisation de la situation financière des joueurs et des membres du staff technique ». Une condition que la direction de la formation des « Zianides » n’est pas en mesure de satisfaire en raison de la crise financière qui secoue le club, souligne-t-elle, n’écartant pas au passage l’éventualité de résilier le contrat de son coach, en poste depuis janvier dernier. Le WAT, qui a retrouvé l’élite cette saison après sept années passées dans les divisions inférieures, est inactif depuis la fin de la phase aller, il y a de cela près d’un mois. L’équipe renouera avec la compétition le 4 mai prochain par la réception du CS Constantine dans le cadre de la 1re journée de la phase retour, rappelle-t-on. Les gars de la ville des « Zianides » ont terminé à la 13e place la première partie du championnat avec 20 points obtenus de 4 victoires et 8 nuls, tout en concédant 7 défaites.