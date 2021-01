<span style='text-decoration: underline;'>USM BEL-ABBÈS </span>:<br><span style='color:red;'>Les joueurs réclament le retour de l’entraîneur Bougherara</span>

La direction de l’USM Bel-Abbès espère convaincre l’entraîneur Lyamine Bougherara de reprendre son poste «sur demande des joueurs», a-t-on appris mardi de ce club de Ligue 1 de football.

Le manager général de la formation de la «Mekerra», Sofiane Bengorine a indiqué, à l’APS, que les dirigeants «sont toujours en contact avec Bougherara», qui avait quitté le club à l’issue du match de la première journée à cause de la non-qualification des nouvelles recrues de l’équipe. «Certes, Bougherara a demandé la résiliation de son contrat, une demande à laquelle on allait accéder, mais la position des joueurs nous a poussés à essayer de convaincre l’entraîneur à revenir à de meilleurs sentiments», a déclaré le manager général des «Vert et Rouge». Le fait que la direction de l’USMBA a bien avancé dans le dossier de qualification des nouveaux joueurs, au nombre de 13, conforte les chances du retour de l’ancien portier international à l’équipe, a encore estimé le même dirigeant. Il a, en outre, fait savoir que le directeur général du club, Abbes Morsli a rencontré, lundi à Alger, des responsables de la Ligue de football professionnel ainsi que de la Fédération algérienne de la discipline (FAF) «pour surmonter les derniers obstacles empêchant la qualification des recrues de l’équipe». L’USMBA, qui s’est acquittée du montant des dettes d’anciens joueurs estimé à 50 millions de dinars pour lever l’interdiction de recrutement dont fait l’objet le club, bute actuellement sur une créance de la FAF de plus de 20 millions DA qu’elle devra régler.