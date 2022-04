<span style='text-decoration: underline;'>ES Ben Aknoun – USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Les joueurs refusent d’effectuer le déplacement</span>

La situation au sein de la maison de l’USM Bel Abbés s’envenime et l’on se dirige vers un ko total que ce soit pour la SSPA ou encore le CSA. Pour le club sportif amateur, le CSA-USMBA, rien ne va et la présence de seulement six membres de l’assemblée est un vrai scénario burlesque.

L’autre volet de la mascarade reste le total retrait des dirigeants de la SSPA qui ont laissé de jeunes joueurs souffrant la misère et vivant dans un minimum de confort alors que leurs mensualités sont toujours impayées à cause de la crise financière d’un club endetté d’une trentaine de milliards de centimes.

Une piètre image qui s’ajoute à la grève entamée par les joueurs pour exprimer leur ras-le-bol. Par ailleurs, et aux dernières nouvelles, les joueurs refusent de se déplacer à Ben Aknoun pour affronter l’RESBA local. Un match prévu aujourd’hui samedi. On se dirige donc vers une première pour l’USMBA avec ce forfait.

B.Didéne