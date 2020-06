<span style='text-decoration: underline;'>Médias</span>:<br><span style='color:red;'>Les journalistes d’Oran boycottent la Réunion LFP-clubs des ligues 1 et 2 de l’Ouest </span>

La réunion organisée par la ligue de football professionnelle (LFP), à sa tête, Medouar et les clubs de ligue 1 et 2 de l’ouest du pays, ce jeudi passé à Oran à l’hôtel le Méridien, a été boycottée par l’ensemble des médias d’Oran.

Tous les journalistes de la presse écrite et audio visuelle présents devant l’entrée de l’hôtel, ont été carrément empêchés d’accéder à l’hôtel pour faire leur travail et pour couvrir la réunion. Cette réunion a regroupé les clubs de l’Ouest dont certains ont exprimé leur refus de reprendre la compétition eu égard aux multiples problèmes dont l’application stricte du protocole médical que la fédération s’apprête à mettre place. Malgré les insistances des journalistes pour avoir des explications, aucun membre ou représentant de la LNF, n’a daigné venir donner des arguments à ce refus de couvrir la réunion. Tous les journalistes présents estiment que c’est un manque flagrant de considération à l’encontre de la presse. Après plus de trois heures d’attente devant l’entrée principale de l’hôtel, les journalistes ont pris la décision de boycotter cette réunion, fustigeant et pointant du doigt le responsable de la LNF Medouar pour ce manque de respect.

B.Sadek