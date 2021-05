<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Les leaders des partis ANR, TAJ et Ennahda animent des meetings</span>

La neuvième journée de la cam pagne électorale pour les élections législatives du 12 juin a été marquée dans la wilaya de Mostaganem par la présence des présidents des partis politiques ANR, TAJ et Ennahda qui ont animé des meetings et une action de proximité.

Tous ont appelé les citoyens à voter en masse et à choisir des candidats compétents, intègres et engagés pour l’émergence d’une Assemblée populaire nationale forte et capable de solutionner les problèmes posés par la population. A Mazagran, Sahli Belkacem, Sg de l’Alliance nationale républicaine, a précisé que les élections législatives du 12 juin constituent une étape importante dans le processus de construction d’une Algérie nouvelle. Il a également avancé que son parti vise à asseoir une forte économie basée sur des mécanismes capables de mieux la développer. Le secteur du tourisme, un secteur vital pour l’économie est insuffisamment développé à tel point qu’il n’apporte que 200 à 300 millions de dollars par an selon Belkacem. Quant à Yamina Zerouati, présidente du parti Tajamou’e Amel el Djazair, elle a insisté, au cours d’un meeting animé à Ain Tedeles, sur l’impératif de réhabiliter l’acte politique en vue d’une saine et bonne gestion des affaires publiques. Elle a préconisé pour cela la mise de rails adéquats par la prochaine assemblée des députés compétents, émanant de la volonté populaire. A Mesra, Yazid Benaicha, président du parti Ennahda a mené une action de proximité. Ses déclarations aux citoyens, venus à sa rencontre, ont porté essentiellement sur le changement et la rupture ave les anciennes pratiques, et l’alternance par les urnes, tout en appelant à voter en masse. Rappelons que 51 listes (21 partis et 30 indépendantes) comportant 510 candidats sont en lice dans la wilaya de Mostaganem pour huit postes de députés.

Charef .N