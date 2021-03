<span style='text-decoration: underline;'>Clôture mardi de la révision exceptionnelle des listes électorales</span>:<br><span style='color:red;'>Les Législatives prennent leur vitesse de croisière</span>

La volonté présidentielle de réussir ce rendez-vous avec les urnes semble être confortée par une adhésion de la nouvelle classe politique . On fait état à l’ANIE du retrait de près de 700 formulaires de candidature par les partis politiques et 300 autres formulaires par des candidats indépendants en prévision des législatives.

Le processus électoral, en prévision des élections législatives du 12 juin prochain, passera, aujourd’hui, un nouveau cap. Il s’agit de la clôture de la révision exceptionnelle des listes électorales. Cette opération, qui a duré huit jours, a permis de mettre à jour le fichier électoral et ouvert, de fait, la voie à la pré campagne qui verra les candidats à la candidature sillonner les circonscription électorales pour collecter des parrainage de citoyens. L’obligation faite à tous les partis de souscrire à cette phase ajoutera de l’épaisseur à cette phase du processus d’organisation des Législatives.

Il faut savoir que cette révision des listes a concerné prioritairement les citoyens âgés de 18 ans le jour du scrutin. Ces derniers ont jusqu’à aujourd’hui pour s’inscrire au niveau de la commission communale de révision des listes électorales dans la commune de leur résidence. Les citoyens résidant à l’étranger ont été invités, pour leur part, à se rapprocher des commissions de révision des listes électorales au niveau des représentations diplomatiques ou consulaires pour leur inscription. L’Anie qui supervise cette opération fait état d’un corps électoral s’élevant à près de 24, 5 millions d’électeurs, dont 23.568.012 résidant en Algérie et 907.298 à l’étranger.

Lors du dernier Conseil des ministres qui s’est tenu avant-hier, le président de la République a insisté sur la nécessité de «mettre tous les moyens financiers et matériels à la disposition de l’ANIE pour lui permettre de s’acquitter de ses missions dans les meilleures conditions». Il a, à cet effet, ordonné de prendre «toutes les dispositions administratives et financières relatives à l’appui et à l’encouragement de la participation des jeunes à cette échéance électorale, pour concrétiser des élections démocratiques qui traduisent le véritable changement».

La volonté présidentielle de réussir ce rendez-vous avec les urnes semble être confortée par une adhésion de la nouvelle classe politique, puisque la loi électorale invite les «dinosaures» à laisser la place aux jeunes. Il faut savoir, à ce propos qu’on fait état à l’ANIE du retrait de près de 700 formulaires de candidature par les partis politiques et 300 autres formulaires par des candidats indépendants en prévision des législatives. Rappelons à ce propos que M. Tebboune avait appelé à la révision de la condition d’âge pour la candidature des jeunes et au relèvement, à la moitié au lieu du tiers, de leur quota sur les listes électorales, ainsi que l’augmentation, au tiers, du quota des jeunes universitaires sur les listes électorales, «en appui aux compétences nationales et diplômés des universités à travers tout le pays».

L’organisation d’élections législatives figurait parmi les engagements pris par le Président Tebboune, dans son programme politique en 54 points. Dans un discours à la Nation prononcé le 18 février dernier, il avait annoncé la dissolution de l’APN et l’organisation d’élections législatives anticipées. Dans une entrevue début mars avec des responsables de médias nationaux, le chef de l’Etat avait indiqué qu’un changement profond du gouvernement interviendra après les prochaines élections législatives, «en fonction de l’issue de ces échéances».

Anissa Mesdouf