<span style='text-decoration: underline;'>Brahim Boumzar rassure</span>:<br><span style='color:red;'>«Les liquidités seront disponibles à la poste durant le Ramadhan»</span>

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a rassuré que les liquidités seront disponibles au niveau de l’ensemble des bureaux de poste du pays durant le mois sacré du Ramadhan.

Intervenant sur les ondes de la chaîne II de la Radio nationale, le ministre a précisé que des dispositions ont été prises afin d’éviter des problèmes de liquidités durant le mois sacré. Il a déclaré que «ce problème a été définitivement réglé grâce à l’intervention du ministère des Finances qui a pris les dispositions nécessaires pour assurer la disponibilité des liquidités au niveau des postes».

Pour ce qui est de l’Internet, le ministre a affirmé qu’il y a une amélioration en termes de débit tout en estimant que c’est insuffisant. «Nos concitoyens ont besoin de la qualité de l’Internet pour s’en servir dans l’enseignement, l’économie et nous avons l’obligation de garantir la couverture des quatre coins du pays», a-t-il déclaré. Il a rappelé que son département a tenu la semaine passée une réunion d’évaluation avec les opérateurs activant dans le domaine. À l’issue de cette rencontre, une décision a été prise pour libérer de nouvelles bandes de fréquences afin d’améliorer davantage le réseau de l’Internet mobile. Pour l’Internet reçu via la ligne fixe, le ministre a rappelé aussi que le débit minimum est 4 mégas, précisant que le débit minimum passera à 8 mégas avant la fin de l’année en cours.» L’augmentation du débit minimum est une nécessité, car il y a une consommation croissante de la bande passante dans le pays», a-t-il déclaré.

S’agissant du problème de l’intermittence enregistré notamment au niveau des autoroutes où chaque opérateur de la téléphonie mobile assure la couverture d’un tronçon autoroutier au détriment de l’autre, M. Boumzar trouve qu’un client doit disposer de trois puces pour avoir le réseau. Pour régler ce problème, le ministre a affirmé que la loi des télécommunications N° 18-04 a mis en place les solutions nécessaires telles que le partage d’infrastructures. « Nous avons donné des instructions aux opérateurs pour améliorer la couverture réseau et régler le problème de l’intermittence enregistré notamment au niveau des autoroutes et des localités situées dans les montagnes», a-t-il affirmé.

Pour ce qui est des zones inhabitables, le ministre a affirmé qu’il y aura le recours au service universel où l’Etat assurera la compensation des coûts des travaux lancés par les opérateurs pour garantir la disponibilité du réseau. S’agissant de l’absence d’antennes réseau dans certains endroits, M. Boumzar a lancé un appel aux citoyens pour concéder des passerelles de terrain pour que les opérateurs puissent installer facilement leurs équipements dont des antennes réseau.

Outre la qualité de l’Internet, le ministre évoque Cloud computing (Internet dématérialisé) en adressant un appel aux startups activant dans le champ des technologies de l’information et de la communication à investir dans le domaine. M. Boumzar a affirmé que le Cloud computing permettra de numériser et sécuriser les transactions entre les différents acteurs, notamment les organismes officiels, les administrations publiques et les entreprises économiques. Il a fait savoir dans ce sillage la disponibilité d’offres spéciales pour les startups qui ont besoin d’Internet pour développer leurs activités et contribuer à la relance de l’économie nationale et à la création d’emplois.

Il faut rappeler enfin que M. Boumzar s’est réuni mercredi dernier avec les trois opérateurs de téléphonie mobile où il s’est engagé à procéder à la libération de nouvelles bandes de fréquences, après celles octroyées en 2020. «Je me suis engagé avec les trois opérateurs de téléphonie mobile (Mobilis, Djezzy et Ooredoo) afin de leur attribuer de 20 à 30 Mégahertz de manière équitable sur la bande de fréquence de 2300 MHz qui est considérée par le CNR comme la plus privilégiée », a-t-il indiqué.

Samir Hamiche